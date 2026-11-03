В Киеве раскрыли сеть кибермошенников - совместная операция Азербайджана и Украины - ФОТО - ВИДЕО

12:28

Организаторы международной сети кибермошенников в Киеве, которые обманывали граждан Азербайджана, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и завладевали их денежными средствами, задержаны и доставлены в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в МВД Азербайджана, ежегодный ущерб мировой экономике от киберпреступности за последние пять лет вырос на 75% - с 6 триллионов до 10,5 триллиона долларов. Угрозы, связанные с киберпреступностью, которая приобрела глобальный характер, затрагивают и Азербайджан. Транснациональная деятельность преступных сетей, управление ими из разных стран и использование современных технологий для проведения незаконных финансовых операций повышают значимость борьбы с такими преступлениями.

Предотвращение подобных правонарушений требует не только выявления отдельных преступных эпизодов, но и установления организаторов, их зарубежных связей и финансовых механизмов.

Очередная операция, проведенная Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана совместно с полицией Украины на территории этой страны, вновь показала, что кибермошенничество организуется на международном уровне, а граждане Азербайджана становятся мишенью организованных преступных сетей, действующих из-за рубежа.

В результате операции была раскрыта деятельность организованной сети кибермошенников, управлявшейся из Украины и занимавшейся хищением денежных средств граждан Азербайджана.

В ходе расследования установлено, что сеть действовала через колл-центры, созданные под видом различных сервисных офисов в нескольких городах Украины. Для привлечения новых участников преступники размещали в Telegram объявления о вакансиях в сфере информационных технологий и клиентского обслуживания, обещая высокую заработную плату. В результате граждане некоторых стран были вовлечены в работу этих незаконно действовавших в Украине центров.

Сотрудники колл-центров звонили гражданам Азербайджана по заранее подготовленным сценариям и использовали различные методы психологического воздействия. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов, мобильных операторов, банков и инвестиционных компаний. Злоумышленники сообщали ложные сведения о якобы подозрительных операциях по счетам, угрозе потери денег, возможной блокировке банковских карт или незаконных финансовых операциях, проводимых от имени граждан.

В других случаях мошенники использовали предложения о фиктивных инвестициях с обещанием высокой доходности, чтобы вовлечь граждан в преступные схемы.

Создавая атмосферу страха и паники либо играя на желании людей быстро заработать, участники сети заставляли граждан принимать поспешные решения, переводить деньги на якобы безопасные счета, раскрывать данные банковских карт, коды подтверждения из SMS и другие конфиденциальные пароли.

В рамках совместной операции с МВД Украины в действовавших в Киеве незаконных колл-центрах были задержаны 11 человек. В их числе - объявленные в международный розыск основные организаторы преступной сети Нариман Искандеров, Эльсун Алиев, Эльшад Мусаев и Эльшан Шукюров. Все они доставлены в Азербайджан.

Также установлено, что Руслан Закиров, Ясеф Байрамов, Эльсевер Мамедов, Дмитрий Душин и Руслан Матвеев поддерживали связь с участниками зарубежной преступной сети через Telegram и участвовали в легализации денежных средств, полученных путем кибермошенничества.

Они аккумулировали похищенные деньги на счетах банковских карт, находившихся в их распоряжении, удерживали заранее оговоренную долю, а оставшуюся сумму конвертировали в криптовалюту и переводили за границу.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении главарей преступной группы суд избрал меру пресечения в виде ареста. В отношении остальных задержанных продолжаются следственные действия.

В МВД вновь подчеркивают, что наряду с координацией действий правоохранительных органов и международным сотрудничеством важную роль в борьбе с киберпреступностью играет бдительность самих граждан.

В связи с этим граждан призывают с осторожностью относиться к подозрительным предложениям о работе в социальных сетях, обещающим высокую зарплату и легкий заработок, не передавать посторонним данные банковских карт, SMS-коды подтверждения и другие конфиденциальные пароли. При получении подозрительных звонков рекомендуется проверять сообщаемую информацию через официальные источники, а о случаях кибермошенничества незамедлительно сообщать в полицию.

12:12

В результате совместной операции Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана и украинской полиции в Киеве выявили действовавшие по разным адресам колл-центры организованной преступной сети, похищавшей деньги с банковских карт граждан Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в ходе операции разоблачены десятки киберпреступников.

Участники сети представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банков и финансовых организаций. Злоупотребляя доверием граждан, они обманным путем завладевали их денежными средствами.

Участники преступной группы были задержаны и доставлены в Азербайджан.