Два вертолета столкнулись в Непале - ВИДЕО

Два вертолета столкнулись в районе Солукхумбу на востоке Непала. Об этом пишет India Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что инцидент произошел во время посадки, рядом с отелем Edelweiss Pheriche, недалеко от базового лагеря на Эвересте в деревне Периче.

На опубликованных кадрах видно, что два вертолета (компаний Fishtail Air и Air Dynasty) пытались приземлиться на одну и ту же площадку, однако столкнулись в воздухе и рухнули на землю. Рядом с местом крушения стояли несколько десятков туристов с рюкзаками. Обломки вертолетов отлетели в их сторону, люди успели отбежать

В результате происшествия погиб иностранец, один из пилотов получил травмы. Личность погибшего иностранца пока не установлена, отмечает издание.

На место крушения вертолет, в настоящее время продолжаются спасательные работы. Причины инцидента пока не установлены.