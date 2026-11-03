https://news.day.az/economy/1871613.html Японский профессор назвала ключевые факторы роста международной значимости Азербайджана Энергетические ресурсы и геополитическое положение Азербайджана позволяют стране оказывать влияние на процессы обеспечения глобальной энергетической безопасности.

Японский профессор назвала ключевые факторы роста международной значимости Азербайджана

Экономика, 3 ноября 2026 10:34 (UTC +04:00) 424
Японский профессор назвала ключевые факторы роста международной значимости Азербайджана

Энергетические ресурсы и геополитическое положение Азербайджана позволяют стране оказывать влияние на процессы обеспечения глобальной энергетической безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила во вторник профессор японского Университета Хитоцубаси Майко Ичихара в интервью журналистам в рамках лекции на тему "Меняющийся ландшафт глобального управления и роль средних держав", состоявшейся в Баку в Университете Хазар.

По ее словам, каждая страна заинтересована в вопросах глобальной политики и энергетической безопасности, а Азербайджан является одним из ключевых игроков в этих процессах.

"Запасы нефти Азербайджана и имеющиеся у страны геополитические рычаги позволяют ей оказывать влияние на глобальном уровне.

 

Напряженность в регионе, в частности противостояние между США и Ираном, влияет на мировую экономику в целом. В сложившейся сложной ситуации Азербайджан может сыграть важную дипломатическую роль, а также рассмотреть возможности использования своих энергетических ресурсов для оказания положительного воздействия на другие государства", - заявила она.

Коснувшись отношений между Азербайджаном и Японией, Ичихара отметила, что потенциал двустороннего сотрудничества пока реализован не в полной мере.

"Необходимо уделять больше внимания освещению и развитию связей с такими стратегически важными странами, как Азербайджан. Партнерство между Азербайджаном и Японией имеет большое значение для обеих стран", - добавила профессор.

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