https://news.day.az/azerinews/1871642.html Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 3-də Keniya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cona Mayna Mvangini qəbul edib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, səfir etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi.

Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib - FOTO

Azərbaycanca, 3 ноября 2026 11:31 (UTC +04:00) 260
Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 3-də Keniya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cona Mayna Mvangini qəbul edib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, səfir etimadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi.

Prezident İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi.

Dövlətimizin başçısı Keniya Prezidenti Uillyam Samoei Rutonun ölkəmizə səfərini, həmçinin onunla Azərbaycanda və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində görüşlərini məmnunluqla xatırlatdı.

Ölkələrimiz arasında siyasi əlaqələrin yaxşı səviyyədə olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, bu, digər istiqamətlər, o cümlədən iqtisadi-ticari sahədə əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün geniş imkan yaradır. Dövlətimizin başçısı bütün sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlıq üçün böyük potensialın olduğunu qeyd etdi.

Prezident İlham Əliyev səfirə fəaliyyətində uğurlar arzuladı.

Səfir qəbula görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi. O, son dövrlərdə əlaqələrimizin inkişaf etdiyini deyərək, hər iki dövlət başçısının əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı verdikləri tapşırıqlara uyğun olaraq səylərini əsirgəməyəcəyini vurğuladı.

Cona Mayna Mvangi əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələsində müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin önəminə toxundu.

Görüşdə Azərbaycanla Keniya arasında bir çox sahədə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olundu.

  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
  • Prezident İlham Əliyev Keniyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

У берегов Болгарии взяли под охрану загадочный контейнер 12:13 (UTC+04), В мире 93
В Киеве раскрыли сеть мошенников - совместная операция Азербайджана и Украины 12:12 (UTC+04), Общество 45
Ayı evin həyətinə girdi - VİDEO 12:08 (UTC+04), Azərbaycanca 189
Французская молодежь снова вышла на улицы 12:06 (UTC+04), В мире 196
Milli Məclis Zəfər Günü ilə bağlı Bəyanat qəbul edib 12:03 (UTC+04), Azərbaycanca 198
"Нефтчи" установил рекорд результативности за последние 25 сезонов 12:00 (UTC+04), Спорт 231
Сколько стоит обучение в частных школах Баку? - ЦЕНЫ 11:52 (UTC+04), Общество 316
Azərbaycanın Aİ-98 benzini aldığı ölkələr – SİYAHI 11:45 (UTC+04), Azərbaycanca 292
Президент Лаоса пригласил Президента Ильхама Алиева посетить страну с официальным визитом 11:39 (UTC+04), Официальная хроника 1 382
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Кении в Азербайджане - ФОТО 11:35 (UTC+04), Официальная хроника 1 616
Два вертолета столкнулись в Непале - ВИДЕО 11:32 (UTC+04), В мире 340
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Панамы 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 280
Сотрудник налоговой службы попался на взятке в Гяндже 11:24 (UTC+04), Общество 326
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Лаоса в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Официальная хроника 3 081
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:18 (UTC+04), Туризм
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой 11:14 (UTC+04), Политика 361
Северная Корея испытала стратегическую крылатую ракету 11:09 (UTC+04), В мире 362
Милли Меджлис обсуждает 10 вопросов 11:04 (UTC+04), Политика 370
Сколько многодетных семей насчитывается в Азербайджане? 11:00 (UTC+04), Общество 375
Алжир обвинил Францию в сокрытии данных о ядерных испытаниях в Сахаре 10:54 (UTC+04), В мире 407
В декабре будет 9 нерабочих дней 10:46 (UTC+04), Общество 474
Uşaqlar arasında virus yayılıb - Bu əlamətlərə DİQQƏT EDİN - VİDEO 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 431
В Турции опрокинулся пассажирский автобус, более 40 пострадавших - ВИДЕО - ФОТО 10:39 (UTC+04), В мире 458
Японский профессор назвала ключевые факторы роста международной значимости Азербайджана 10:34 (UTC+04), Экономика 420
Газовый кризис в Европе: а ведь Баку предупреждал – ОБЗОР 10:30 (UTC+04), Политика 6 016
В Азербайджане задержали 50 подозреваемых за сутки 10:24 (UTC+04), Общество 424
Банк Республика и AccessBank объявили об успешном завершении стратегической сделки (R) 10:20 (UTC+04), Экономика 496
Кто из руководства Ирана встречался с Моджтабой Хаменеи? - ответил глава МИД 10:16 (UTC+04), В мире 514
Начинается суд над Али Керимли 10:13 (UTC+04), Общество 465
Казахстан и Азербайджан обсудили меры по развитию Среднего коридора 10:10 (UTC+04), Экономика 496
ЛЧ: "Галатасарай" сыграет со "Штутгартом", "Барселона" примет "Астон Виллу" - АФИША 10:04 (UTC+04), Спорт 420
При крушении самолета в США погибла семья мультимиллионера - ФОТО - ВИДЕО 10:00 (UTC+04), В мире 578
Стало известно, когда будут выплачены пенсии за ноябрь 09:45 (UTC+04), Общество 780
Автобусы на этом маршруте находятся в плачевном состоянии - ВИДЕО 09:42 (UTC+04), Общество 524
Названы самые безопасные семейные автомобили 09:35 (UTC+04), Автоновости 621
Опасная ситуация в известном торговом центре Баку - ВИДЕО 09:26 (UTC+04), Общество 732
Сегодня будет избран новый омбудсмен 09:21 (UTC+04), Общество 515
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика
Конституционный кризис в Польше продолжается - ВИДЕО 09:04 (UTC+04), В мире 557
В ОЭС рассказали о растущем значении Азербайджана для мировой торговли - ИНТЕРВЬЮ 09:00 (UTC+04), Экономика 5 522
Названа дата новых переговоров России и Украины 08:40 (UTC+04), В мире 618
Разногласия в администрации Трампа 08:25 (UTC+04), В мире 676
Кто возглавит делегацию США на переговорах с РФ и Украиной? 08:12 (UTC+04), В мире 663
Конституционный узел: развяжет ли его Пашинян? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 7 005
Иран перехватил три американских беспилотника 07:55 (UTC+04), В мире 646
Американский военный самолет нанес удар по острову Кешм 07:50 (UTC+04), В мире 754
Хуситы вплотную приблизились к Адену 07:46 (UTC+04), В мире 647
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп заявил о переговорах с Ираном 07:19 (UTC+04), В мире 662
Иран может ударить по базам США в Европе 07:07 (UTC+04), В мире 5 326
Дела будут даваться с трудом - гороскоп на 3 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 707
Разработана вакцина против распространенного вида рака 04:58 (UTC+04), Медицина 616
Названы причины замены роутера 03:45 (UTC+04), Наука и технологии 606
Нетаньяху готов сформировать широкое коалиционное правительство 02:31 (UTC+04), В мире 915
Узбекистан и США обсудили ИИ-сотрудничество 01:17 (UTC+04), В мире 997
Хроника Победы (03.11.2020): разгром ВС Армении продолжается - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 1 133
Промежуточные выборы в США как экзамен для Трампа 00:01 (UTC+04), В мире 6 114
Британия ужесточает правила для мигрантов 2 ноября 23:50 (UTC+04), В мире 1 108
Иран подтвердил проведение интенсивных переговоров с США 2 ноября 23:38 (UTC+04), В мире 1 029
Трамп намерен покинуть Белый дом 2 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 173
В Бейруте произошёл мощный взрыв 2 ноября 23:03 (UTC+04), В мире 1 081
Казахстан приостановил прокачку нефти в российский город 2 ноября 22:52 (UTC+04), В мире 1 135
Бесспорные доказательства успешной экономической стратегии Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 2 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 7 613
Хуситы бомбят аэропорты Саудовской Аравии 2 ноября 22:16 (UTC+04), В мире 1 161
Криптобиржа Binance заявила о почти полном покрытии ущерба от взлома 2 ноября 22:00 (UTC+04), В мире 1 090
Германия и Великобритания рассматривают создание ракет нового поколения 2 ноября 21:46 (UTC+04), В мире 1 134
Антикоррупционная операция в Гяндже - есть задержанный 2 ноября 21:44 (UTC+04), Общество 1 828
В Италии предложили облагать богатых дополнительным налогом 2 ноября 21:32 (UTC+04), В мире 1 109
В США начинается решающая битва за контроль над Конгрессом 2 ноября 21:27 (UTC+04), В мире 1 163
В Турции произошли 2 землетрясения - ОБНОВЛЕНО 2 ноября 21:22 (UTC+04), В мире 1 199
В Баку изменили схему движения нескольких автобусов 2 ноября 21:19 (UTC+04), Общество 958
Стало известно, как Британия может вернуться в ЕС 2 ноября 21:16 (UTC+04), В мире 1 181
YAP-ın təşkilatçılığı ilə 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib - FOTO 2 ноября 21:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 156
Массовые протесты и давление на власть: Германия устала ждать 2 ноября 21:05 (UTC+04), В мире 7 393
В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по конкуру 2 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 718
В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО 2 ноября 20:44 (UTC+04), Общество 1 036
В Турции начали новое расследование против Google 2 ноября 20:31 (UTC+04), Наука и технологии 765
Китай обошел США по тоннажу новых кораблей 2 ноября 20:22 (UTC+04), В мире 1 222
В Азербайджане выявили нарушения в 24 аптеках 2 ноября 20:14 (UTC+04), Общество 788
Баку и Вашингтон обсудили укрепление связей в сфере военного образования - ФОТО 2 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 276
Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для диалога с Вашингтоном 2 ноября 20:00 (UTC+04), В мире 1 229
За это нарушение в парке придется заплатить до 2 500 манатов 2 ноября 19:56 (UTC+04), Общество 1 007
Лайнер Wizz Air экстренно сел в Будапеште - Причина 2 ноября 19:48 (UTC+04), В мире 1 281
Азербайджанский каратист завоевал серебро первенства Европы в Болгарии - ФОТО 2 ноября 19:35 (UTC+04), Спорт 716
Черногория выдаст Азербайджану обвиняемого в смертельном ДТП 2 ноября 19:23 (UTC+04), Общество 754
Chery представила рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 2 ноября 19:15 (UTC+04), Автоновости 760
В Губе завершился проект MEMİM "Дуновение культуры" - ФОТО 2 ноября 19:07 (UTC+04), Культура 722
Пять призывников попали под следствие за уклонение от службы 2 ноября 19:00 (UTC+04), Общество 753
Азербайджан и Китай обсудили создание совместного промпарка - ФОТО 2 ноября 18:53 (UTC+04), Экономика 6 262
В Ташкенте состоялось праздничное мероприятие ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 2 ноября 18:49 (UTC+04), Политика 1 200
Мировые запасы одного вида топлива упали до рекордных значений 2 ноября 18:41 (UTC+04), В мире 1 251
Два человека привлечены к уголовной ответственности по делу о гибели людей в Шеки 2 ноября 18:34 (UTC+04), Общество 723
Сержик джан, вас уже ждут 2 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 6 383
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана - ФОТО 2 ноября 18:26 (UTC+04), Политика 1 150
ГЭЦ предупредил пользователей об угрозе кибератак 2 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 643
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства - ФОТО 2 ноября 18:06 (UTC+04), Политика 1 187
"Нефтчи" ищет новичков в Венгрии и Португалии 2 ноября 18:02 (UTC+04), Спорт 636
В Азербайджане стартовал "Месяц цифровых медиа" - ФОТО 2 ноября 17:58 (UTC+04), Общество 647
В Стамбуле оказали бесплатную медицинскую помощь 200 детям из Азербайджана - ФОТО 2 ноября 17:54 (UTC+04), Общество 660
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков в Азербайджан - ФОТО 2 ноября 17:49 (UTC+04), Общество 659
Глава ИВ Сабаильского района встретился с аксакалами и известными представителями интеллигенции района - ФОТО 2 ноября 17:45 (UTC+04), Общество 784
Платформа для платежей в мобильных играх зарегистрировалась в Азербайджане 2 ноября 17:40 (UTC+04), Наука и технологии 611
Ceyranbatan gölündən meyit tapılıb? - Rəsmi açıqlama 2 ноября 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 1 213
В Баку ограничат движение на этой дороге 2 ноября 17:29 (UTC+04), Общество 676
Parkda bunu edənlər yüksək məbləğdə CƏRİMƏLƏNƏCƏK 2 ноября 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 1 263
Экоцид не по адресу – как Le Figaro подыгрывает армянству 2 ноября 17:20 (UTC+04), Политика 6 842
В Баку состоялся показ моноспектакля "Тигр" - ФОТО 2 ноября 17:14 (UTC+04), Культура 663
В Азербайджане задержали блогера за избиение матери - ВИДЕО 2 ноября 17:10 (UTC+04), Общество 807
На границе Азербайджана и Грузии обнаружили контрабандный груз 2 ноября 17:06 (UTC+04), Общество 640
У министра труда и соцзащиты населения Азербайджана новый советник 2 ноября 16:58 (UTC+04), Экономика 1 399
В Бакинском порту появится интермодальный грузовой терминал - ФОТО 2 ноября 16:49 (UTC+04), Экономика 1 225
Mercedes-Benz представил новый двигатель с электротурбиной 2 ноября 16:41 (UTC+04), Автоновости 609
Иран нацелен на укрепление отношений со странами ЦА и Южного Кавказа 2 ноября 16:34 (UTC+04), В мире 1 202
Азербайджанский боец одержал досрочную победу на чемпионате мира по ММА - ФОТО 2 ноября 16:29 (UTC+04), Спорт 642
Сильный пожар в центре Тбилиси - ВИДЕО 2 ноября 16:21 (UTC+04), В мире 1 338
Премьер Бельгии подал в отставку 2 ноября 16:17 (UTC+04), В мире 1 214
Мировые поставки смартфонов упали до минимума 2 ноября 16:13 (UTC+04), Наука и технологии 611
Распространяется новый штамм COVID-19: какова ситуация в Азербайджане? 2 ноября 16:10 (UTC+04), Общество 2 417
В Баку автомобиль влетел в известный магазин косметики 2 ноября 16:03 (UTC+04), Общество 776
Азербайджан - в десятке мировых лидеров по экспорту газа 2 ноября 16:00 (UTC+04), Экономика 1 232
В Казахстане задержали 10 человек за попытку госпереворота - ВИДЕО 2 ноября 15:47 (UTC+04), В мире 1 318
Bakı Limanında intermodal yük terminalı yaradılacaq - FOTO 2 ноября 15:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 208
Раскрыты главные причины медленной работы смартфона 2 ноября 15:41 (UTC+04), Наука и технологии 632
PASHA Holding отмечает 20-летие 2 ноября 15:35 (UTC+04), Экономика 7 946
Дворянское собрание может вновь заработать в Азербайджане 2 ноября 15:33 (UTC+04), Общество 694
Педагоги смогут ездить на общественном транспорте по специальному тарифу 2 ноября 15:25 (UTC+04), Общество 4 655
Kreditini ödəyə bilməyənlərə ŞAD XƏBƏR - VİDEO 2 ноября 15:21 (UTC+04), Azərbaycanca 1 275
ЕС проведет диалог по повышению конкурентоспособности Среднего коридора 2 ноября 15:18 (UTC+04), В мире 1 222
HONOR X9e Pro: смартфон, который бросает вызов ограничениям - ФОТО (R) 2 ноября 15:15 (UTC+04), Экономика 1 271
В Азербайджане арестовали чиновника по обвинению во взяточничестве 2 ноября 15:12 (UTC+04), Общество 746
Французы выставили Макрону счет за годы неудачной политики 2 ноября 15:10 (UTC+04), Политика 7 106
Назван объем нефтяных запасов Азербайджана 2 ноября 15:06 (UTC+04), Экономика 1 408
Два взгляда, один горизонт: в Баку открылась выставка художников из Латвии - ФОТО 2 ноября 15:00 (UTC+04), Культура 647
ТОП самых популярных соцсетей в Азербайджане - СПИСОК 2 ноября 14:50 (UTC+04), Наука и технологии 684
В Азербайджане продолжатся мониторинги соблюдения школьной формы 2 ноября 14:38 (UTC+04), Общество 642
Стали известны результаты президентских выборов в Болгарии 2 ноября 14:24 (UTC+04), В мире 1 291
В центре Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО 2 ноября 14:20 (UTC+04), Общество 814
Октябрь в Азербайджане оказался теплее климатической нормы 2 ноября 14:04 (UTC+04), Общество 632
Произведенная в Агдаме обувь выходит на рынки Канады и Европы - ФОТО 2 ноября 13:55 (UTC+04), Экономика 1 468
Пашинян сделал заявление о проекте новой Конституции Армении 2 ноября 13:47 (UTC+04), Политика 1 583
SOCAR увеличила объем буровых работ 2 ноября 13:40 (UTC+04), Экономика 1 321
Пашинян сообщил о новых шагах по реализации «Маршрута Трампа» 2 ноября 13:38 (UTC+04), Экономика 1 304
В автомобилях Changan могут появиться ванночки для ног 2 ноября 13:35 (UTC+04), Автоновости 1 478
Астрономы объяснили загадочный сигнал "планеты-призрака" 2 ноября 13:32 (UTC+04), Это интересно 615
Матеус Силва объяснил проблемы "Карабаха" в атаке 2 ноября 13:18 (UTC+04), Спорт 693
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 2 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 728
Реджеп Тайип Эрдоган в небе над Азербайджаном поздравил Президента Ильхама Алиева и наш народ с Днем Победы - ВИДЕО 2 ноября 13:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 473
В Иране назвали условие открытия Ормузского пролива 2 ноября 12:59 (UTC+04), В мире 1 337
Обезврежены проникшие в воздушное пространство Азербайджана дроны - ФОТО 2 ноября 12:53 (UTC+04), Общество 1 322
Обязательна ли единая форма в частных школах? - ответил замминистра 2 ноября 12:35 (UTC+04), Общество 1 429
Дома и участки в пригородах Баку могут подорожать - ПРИЧИНА 2 ноября 12:26 (UTC+04), Общество 2 671
Азербайджан представят 40 шахматистов на юношеском чемпионате Европы 2 ноября 12:15 (UTC+04), Спорт 660
В Азербайджане пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана 2 ноября 12:03 (UTC+04), Общество 650
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА 2 ноября 11:49 (UTC+04), Общество 676
Сколько мин обнаружили в Карабахе за месяц? 2 ноября 11:45 (UTC+04), Общество 636
Dərman almaq xərci azalacaq? İcbari tibbi sığortada YENİLİK - VİDEO 2 ноября 11:40 (UTC+04), Azərbaycanca 1 413
Совет по медиа и вещанию предупредил о дезинформации в турецком сегменте соцсетей - ФОТО 2 ноября 11:40 (UTC+04), Политика 11 441
Во Франции студенты готовят новые акции протеста 2 ноября 11:33 (UTC+04), В мире 1 395
Казахстан и Азербайджан планируют создать грузовой терминал и паромную систему на Каспии 2 ноября 11:24 (UTC+04), Экономика 1 446
В этом месяце будет 11 нерабочих дней 2 ноября 11:20 (UTC+04), Общество 7 996
В Баку открылись вакансии для учителей 2 ноября 11:19 (UTC+04), Общество 694
На Индию надвигается циклон "Мурасу": планируется массовая эвакуация 2 ноября 11:16 (UTC+04), В мире 1 422
В Азербайджане увеличено количество районов и городов, снабжаемых теплом 2 ноября 11:10 (UTC+04), Общество 645
В Испании раскрыли новые подробности железнодорожной катастрофы 2 ноября 11:07 (UTC+04), В мире 1 455
В Баку раскрыта схема взяток с участием сотрудников налоговой службы 2 ноября 11:05 (UTC+04), Общество 826
В Азербайджане в лесу обнаружено обгоревшее тело 2 ноября 11:01 (UTC+04), Общество 723
Мелания Трамп поблагодарила Россию и Украину 2 ноября 10:59 (UTC+04), В мире 1 415
GEROPHARM расширяет доступность современной терапии сахарного диабета и ожирения в Азербайджане - ФОТО 2 ноября 10:56 (UTC+04), Общество 1 368
Такер Карлсон заявил о возможном ядерном ударе США по Ирану 2 ноября 10:53 (UTC+04), В мире 1 545
PASHA Bank обсудил возможности расширения финансовой инклюзивности на 12 конференции AMFA 2 ноября 10:54 (UTC+04), Экономика 1 364
Израиль повысил боеготовность на фоне возможной атаки Ирана - СМИ 2 ноября 10:46 (UTC+04), В мире 1 457
Когда завершится строительство новых тоннелей Бакинского метро? 2 ноября 10:42 (UTC+04), Общество 770
Антонелли впервые завоевал титул чемпиона "Формулы-1" 2 ноября 10:39 (UTC+04), Спорт 651
На границе Азербайджана с Ираном обезврежен вооруженный нарушитель - ФОТО 2 ноября 10:35 (UTC+04), Общество 8 262
В Азербайджане могут изменить условия погашения кредитов 2 ноября 10:31 (UTC+04), Экономика 1 464
Воровство денег азербайджанской прессы 2 ноября 10:20 (UTC+04), Общество 8 540
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 2 ноября 10:15 (UTC+04), Туризм
ВБ перенес дату утверждения проекта по сокращению выбросов метана в Азербайджане 2 ноября 10:09 (UTC+04), Экономика 1 444
Kart limiti gözlənilən nəticəni vermədi? Vətəndaşlar çıxış yolunu əlavə kartlarda tapdı - VİDEO 2 ноября 10:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 437
МЧС Азербайджана осуществило 175 выездов за неделю - ВИДЕО 2 ноября 10:00 (UTC+04), Общество 676
Стали известны подробности телефонного разговора Нетаньяху и Трампа 2 ноября 09:58 (UTC+04), В мире 1 509
В некоторых частях Баку не будет света 2 ноября 09:54 (UTC+04), Общество 683
Мультикультуральность Азербайджана – это фактор единства, а не разобщения - РАСКЛАД от Новруза Аслана 2 ноября 09:50 (UTC+04), Политика 10 586
Airbus и Boeing получат авиамоторы нового поколения от Rolls-Royce 2 ноября 09:35 (UTC+04), Автоновости 671
ФИА начала расследование в отношении Джорджа Расселла 2 ноября 09:30 (UTC+04), Спорт 766
Турция сообщила США о готовности принять переговоры по Украине 2 ноября 09:19 (UTC+04), В мире 1 463
ОЭС разработает планы действий по реализации транспортной стратегии до 2035 года - генсек - Интервью 2 ноября 09:16 (UTC+04), Экономика 1 521
США собирают разведданные о России и Китае 2 ноября 09:12 (UTC+04), В мире 1 447
Официальные курсы валют в Азербайджане 2 ноября 09:10 (UTC+04), Экономика
Йотова побеждает на выборах президента Болгарии 2 ноября 08:52 (UTC+04), В мире 1 491
Макгрегор анонсировал завершение карьеры 2 ноября 08:45 (UTC+04), Спорт 682
Бизнес-джет потерпел крушение в США, есть погибшие - ВИДЕО 2 ноября 08:40 (UTC+04), В мире 1 530
Азербайджан и Китай нарастили товарооборот - ЦИФРЫ 2 ноября 08:29 (UTC+04), Экономика 1 465
Американцы выпустили автодом для мотоциклов - ВИДЕО 2 ноября 08:13 (UTC+04), Автоновости 733
Баку и Тбилиси меняют экономическую карту региона - ОБЗОР 2 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 8 766
Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник 2 ноября 07:31 (UTC+04), Общество
В США запустили подписку на роботов, которые убираются у вас дома - ВИДЕО 2 ноября 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 792
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 2 ноября 05:15 (UTC+04), Общество
Грузовик с цистерной едва не попал под поезд в Польше - ВИДЕО 2 ноября 04:24 (UTC+04), В мире 1 751
Найден механизм, помогающий раковым опухолям расти 2 ноября 03:30 (UTC+04), Медицина 849
Еще новости