В Турции опрокинулся пассажирский автобус, более 40 пострадавших - ВИДЕО - ФОТО
В турецкой провинции Конья в результате опрокидывания пассажирского автобуса в кювет пострадали 45 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, авария произошла около 02:00 на участке Енидже автодороги Бейшехир - Испарта. Пассажирский автобус с номерным знаком 06 FDF 199, следовавший по маршруту Анталья - Ыгдыр, съехал с дороги и опрокинулся в кювет после того, как водитель потерял управление.
На место происшествия были направлены жандармерия, полиция, пожарные и бригады скорой помощи. Пострадавших доставили в больницы Бейшехира, Коньи и Сейдишехира.
Сообщается, что состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.
Расследование обстоятельств аварии продолжается.
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