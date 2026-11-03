В Турции опрокинулся пассажирский автобус, более 40 пострадавших - ВИДЕО - ФОТО

В турецкой провинции Конья в результате опрокидывания пассажирского автобуса в кювет пострадали 45 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, авария произошла около 02:00 на участке Енидже автодороги Бейшехир - Испарта. Пассажирский автобус с номерным знаком 06 FDF 199, следовавший по маршруту Анталья - Ыгдыр, съехал с дороги и опрокинулся в кювет после того, как водитель потерял управление.

На место происшествия были направлены жандармерия, полиция, пожарные и бригады скорой помощи. Пострадавших доставили в больницы Бейшехира, Коньи и Сейдишехира.

Сообщается, что состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

Расследование обстоятельств аварии продолжается.