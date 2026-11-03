В Азербайджане задержали 50 подозреваемых за сутки

2 ноября полиция обеспечила раскрытие 45 преступлений, зарегистрированных на территории страны, а также 22 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), за отчетный период были задержаны и переданы по назначению 122 человека, находившихся в розыске. Среди них 90 человек разыскивались в качестве должников.

Кроме того, выявлено 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также 6 фактов обнаружения и изъятия незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 50 человек.