https://news.day.az/society/1871604.html В Азербайджане задержали 50 подозреваемых за сутки 2 ноября полиция обеспечила раскрытие 45 преступлений, зарегистрированных на территории страны, а также 22 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов. Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), за отчетный период были задержаны и переданы по назначению 122 человека, находившихся в розыске.
В Азербайджане задержали 50 подозреваемых за сутки
2 ноября полиция обеспечила раскрытие 45 преступлений, зарегистрированных на территории страны, а также 22 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), за отчетный период были задержаны и переданы по назначению 122 человека, находившихся в розыске. Среди них 90 человек разыскивались в качестве должников.
Кроме того, выявлено 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также 6 фактов обнаружения и изъятия незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 50 человек.
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