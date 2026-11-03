Опасная ситуация в известном торговом центре Баку - ВИДЕО

Неудовлетворительное состояние металлических конструкций на крыше здания торгового центра "Амай" в Баку вызывает беспокойство у жителей близлежащих домов и прохожих. Особенно в ветреную погоду существует риск, что конструкции могут сорваться и упасть на людей или автомобили. В связи с этим граждане просят соответствующие органы принять меры для обеспечения безопасности на территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, из-за расположенных в нижней части здания торговых объектов и предприятий здесь наблюдается большой поток людей и автомобилей. Жители отмечают, что нынешнее состояние крыши представляет опасность.

Обеспокоены ситуацией и водители, оставляющие свои автомобили на расположенной поблизости парковке.

В торговом центре "Амай" сообщили, что в настоящее время уже начаты ремонтно-восстановительные работы. Участки, на которых выявлены проблемы, взяты под контроль.

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