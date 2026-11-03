"Нефтчи" установил рекорд результативности за последние 25 сезонов

Лидер Мисли Премьер-лиги по футболу "Нефтчи" установил собственный рекорд результативности за последние 25 сезонов. Бакинский клуб забил 25 мячей в первых десяти матчах чемпионата.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу Азербайджана, в последний раз "Нефтчи" достигал отметки в 25 голов за первые десять туров в 2000 году. Тогда в сезоне-2000/01 команда отличилась 28 раз.

В последующих 24 сезонах бакинский клуб ни разу не достигал средней результативности 2,5 гола за матч по итогам десяти стартовых встреч.

При этом абсолютный рекорд чемпионата Азербайджана, который проводится с 1992 года, также принадлежит "Нефтчи". В сезоне-1996/97 столичная команда забила 42 мяча в первых десяти матчах.