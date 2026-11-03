https://news.day.az/society/1871654.html Раскрыта личность мужчины, найденного сгоревшим в лесу Огуза В Огузе три дня назад в лесу обнаружили обгоревшее тело мужчины по имени Агиль Расулов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Ölkə.az, он работал заместителем директора по хозяйственной части полной средней школы №1 имени Габиба Бабаева. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
Раскрыта личность мужчины, найденного сгоревшим в лесу Огуза
В Огузе три дня назад в лесу обнаружили обгоревшее тело мужчины по имени Агиль Расулов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Ölkə.az, он работал заместителем директора по хозяйственной части полной средней школы №1 имени Габиба Бабаева.
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
По информации, полученной Qafqazinfo, в семье Расулова это уже не первый подобный случай. Ранее при схожих обстоятельствах скончались его отец и двоюродный брат.
Отметим, что обгоревшее тело А. Расулова 1965 года рождения обнаружили утром 31 октября в лесной зоне города.
По факту проводится расследование в Огузской районной прокуратуре.
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