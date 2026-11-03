Раскрыта личность мужчины, найденного сгоревшим в лесу Огуза

В Огузе три дня назад в лесу обнаружили обгоревшее тело мужчины по имени Агиль Расулов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Ölkə.az, он работал заместителем директора по хозяйственной части полной средней школы №1 имени Габиба Бабаева.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

По информации, полученной Qafqazinfo, в семье Расулова это уже не первый подобный случай. Ранее при схожих обстоятельствах скончались его отец и двоюродный брат.

Отметим, что обгоревшее тело А. Расулова 1965 года рождения обнаружили утром 31 октября в лесной зоне города.

По факту проводится расследование в Огузской районной прокуратуре.