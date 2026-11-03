OpenAI взяла на работу экс-министра армии США

OpenAI наняла бывшего министра армии США Дэниела Дрисколла на пост старшего советника по модернизации национальной безопасности. Отмечается, что он будет заниматься вопросами кибербезопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mail, об этом пишет издание Bloomberg.

"Дрисколл присоединится к OpenAI в должности старшего советника по модернизации национальной безопасности и будет работать с высшим руководством и внешними партнерами", - говорится в публикации.

Он будет помогать разработчикам ИИ в понимании потребностей национальной безопасности и консультировать правительства, промышленность и академические круги для модернизации ИИ.