Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Временами будет пасмурно, однако преимущественно осадков не ожидается. Утром в отдельных местах возможны туман и небольшая морось. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха ночью составит 11-15 градусов тепла, днем - 18-23 градуса. Атмосферное давление понизится с 763 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-15 градусов тепла, днем - 19-24 градуса. В горных районах ночью ожидается 5-10 градусов тепла, днем - 13-18 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az