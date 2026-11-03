https://news.day.az/azerinews/1871673.html Sərhədi pozduqlarına görə 46 nəfər saxlanılıb 2026-cı ilin oktyabr ayında dövlət sərhədini pozduqlarına görə 46 nəfər saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin aylıq icmalında məlumat verilib.
Sərhədi pozduqlarına görə 46 nəfər saxlanılıb
2026-cı ilin oktyabr ayında dövlət sərhədini pozduqlarına görə 46 nəfər saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin aylıq icmalında məlumat verilib.
Bildirilib ki, saxlanılanların 26-sı Əfqanıstan, 6-sı Azərbaycan, 5-i Pakistan, 2-si Türkiyə, 2-si Mərakeş, 2-si Əlcəzair, 2-si Fələstin, 1-i isə İran vətəndaşı olub.
Bundan başqa, qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə tədbirləri nəticəsində saxtalaşdırılmış tarix möhürü və pasportla, eləcə də özgəsinə məxsus sənədlə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərən 8 nəfər saxlanılıb.
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