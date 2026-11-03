https://news.day.az/azerinews/1871631.html Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb Milli Məclisdə Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlamaq təklif edilib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında bu təkliflə çıxış edib.
Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb
Milli Məclisdə Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlamaq təklif edilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında bu təkliflə çıxış edib.
Təbrik yekdilliklə alqışlarla qəbul edilib.
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