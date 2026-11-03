Экс-футболист сборной Турции может возглавить клуб в Азербайджане

Бывший футболист сборной Турции и казанского "Рубина" Гекдениз Карадениз заявил, что готов рассмотреть предложение о тренерской работе в Азербайджане. Бронзовый призер Евро-2008 также поделился мнением о развитии местного футбола и работе Курбана Бердыева в "Туране Товуз".

"В бытность футболистом я не получал предложений от азербайджанских клубов. В тренерской карьере их пока тоже не было. Но если предложение поступит, я, конечно, его рассмотрю. Азербайджанский футбол в последние годы развивается, и мне хотелось бы внести свой вклад в этот процесс в качестве тренера", - заявил Карадениз в интервью АЗЕРТАДЖ, передает Day.Az.

Особое внимание бывший полузащитник уделил Курбану Бердыеву, под руководством которого провел несколько успешных сезонов в "Рубине".

По словам Карадениза, туркменский специалист отличается исключительной тактической подготовкой и требовательностью к дисциплине.

"Курбан Бердыев занимает очень важное место в моей карьере. Я работал под его руководством около шести-семи лет. Он чрезвычайно дисциплинированный тренер, очень сильный тактически и преданный своему делу. Его главное качество заключается в том, что он никогда не идет на компромиссы в вопросах тактической дисциплины", - отметил экс-футболист.

Карадениз считает, что Бердыев способен добиться значительных успехов и в Азербайджане. Он напомнил, что в прошлом сезоне "Туран Товуз" завоевал бронзовые медали чемпионата и получил путевку в еврокубки, хотя впоследствии не смог принять в них участие.

При этом бывший игрок "Рубина" подчеркнул, что для дальнейшего прогресса команде потребуется сильный состав, поскольку конкуренция в азербайджанском чемпионате достаточно высока.

Говоря о выходе "Сабаха" в основной этап Лиги чемпионов УЕФА, Карадениз назвал это достижение важным шагом вперед для всего азербайджанского футбола.

"Для "Сабаха" это очень большой успех. В то же время это ценное достижение для всего азербайджанского футбола. Главное теперь - сделать такие результаты стабильными. Регулярное участие в еврокубках будет способствовать дальнейшему развитию клубов", - подчеркнул он.

По мнению турецкого специалиста, азербайджанским клубам необходимо увеличивать инвестиции в футбол, укреплять академии и повышать уровень конкуренции во внутреннем чемпионате. Карадениз считает, что основа для дальнейшего роста уже заложена.

Он также вспомнил противостояние "Рубина" с "Нефтчи" в групповом этапе Лиги Европы 2012 года. По его наблюдениям, с тех пор азербайджанский футбол заметно прибавил в организации игры и интенсивности.

Отдельно Карадениз рассказал об исторической победе "Рубина" над "Барселоной" (2:1) на "Камп Ноу" в 2009 году, когда сам забил решающий мяч.

"У этой победы не было какого-то особого секрета. Нам противостояла, возможно, одна из сильнейших команд "Барселоны" в истории. Они были фаворитами, но мы верили в свои силы. Каждый на поле сделал даже больше, чем мог. Думаю, эта победа стала результатом веры, упорного труда и концентрации на протяжении всего матча", - заключил Карадениз.