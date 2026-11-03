Азербайджан ужесточит контроль за соблюдением компаниями экологических требований

Отчеты об оценке воздействия на окружающую среду будут обнародованы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об охране окружающей среды", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, производственный мониторинг окружающей среды будет считаться системой наблюдения и исследования изменений состояния окружающей среды, происходящих в результате воздействия хозяйственной деятельности.

Природопользователи (юридические лица, осуществляющие виды деятельности, для которых, согласно Закону "Об оценке воздействия на окружающую среду", требуется проведение оценки воздействия на окружающую среду) будут обязаны проводить производственный мониторинг окружающей среды.

В соответствии с Законом "Об обеспечении единства измерений" типы средств измерений, используемых при производственном мониторинге окружающей среды, должны быть утверждены, а сами средства измерений должны проходить поверку.

Ежегодный отчет о результатах производственного мониторинга окружающей среды будет представляться в орган (учреждение), определённый соответствующим органом исполнительной власти, по форме, установленной этим органом (учреждением), не позднее 1 февраля следующего года.

Согласно действующему законодательству, юридические лица (природопользователи) обязаны проводить мониторинг окружающей среды на предприятии (производственный мониторинг), а также вести учёт и представлять отчётность о воздействии осуществляемой ими хозяйственной деятельности, способной представлять экологическую опасность, на окружающую среду.

Средства измерений, используемые при производственном мониторинге окружающей среды на предприятии, должны соответствовать требованиям стандартизации и метрологии.

Отчет о показателях производственного мониторинга предприятия представляется в соответствующие органы исполнительной власти Азербайджанской Республики в области охраны окружающей среды в сроки, согласованные с ними.

Отметим, что законопроект разработан в связи с необходимостью повышения прозрачности информации об экологическом и социальном воздействии в добывающем секторе, в том числе обнародования отчётов об оценке воздействия на окружающую среду, а также улучшения показателей страны по субкомпоненту "Управление локальными воздействиями" Индекса управления природными ресурсами.

В этих целях устанавливается обязательное требование о проведении производственного мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими виды деятельности, для которых требуется оценка воздействия на окружающую среду. Кроме того, типы средств измерений, используемых при производственном мониторинге, должны быть утверждены, а сами средства измерений должны проходить поверку. Ежегодный отчет о результатах мониторинга должен представляться в соответствующий государственный орган не позднее 1 февраля следующего года.

Отметим, что законопроект имеет важное значение с точки зрения обеспечения последующего постоянного контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих виды деятельности, для которых требуется получение документа об оценке воздействия на окружающую среду, а также информирования населения о результатах такого контроля.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.