В руководстве «Meydan TV» царят авторитаризм и непрозрачность - заявление сотрудников

Трое находящихся под арестом сотрудников "Meydan TV" - Айтадж Тапдыг, Хаяля Агаева и Айсель Умудова - выступили с жестким заявлением в адрес руководства канала в Берлине.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети сообщил журналист Афган Мухтарлы.

В заявлении отмечается, что "Meydan TV" в настоящее время находится под неэффективным управлением.

"Медиаресурс, где подавляется творческая свобода, а сотрудники подвергаются психологическому давлению, сегодня столкнулся с потерей ценных кадров и основного штата TV. Работники редакции, которые не смирились с этими условиями и выразили протест, один за другим вынуждены подавать в отставку. "Meydan TV", всегда занимавший сторону правды, и сегодня достоин правды. Поэтому мы, "мейдановцы", решили быть откровенными перед обществом и поделиться происходящим.

Мэтт Каспер, приступивший к выполнению своих обязанностей в качестве менеджера, со временем объявил себя директором и единственным лицом, который вправе принимать решения. Этот человек управляет "Meydan TV", головной офис которого расположен в Берлине, недемократичным и непрозрачным образом. Он выстраивает иерархию над свободолюбивыми журналистами, чья профессия - подвергать все сомнению и не действовать по чьей-либо указке, пытаясь безоговорочно навязать свои решения. Его главным сторонником является временно исполняющая обязанности главного редактора Севда Самедова, которая подвергает сотрудников моббингу и буллингу. Они создают невыносимые условия для творческой работы журналистов. С.Самедова, заявляя "я не признаю прав трудящихся", не принимает формирование внутренней структуры путем выборов, являющихся главным столпом демократии.

Плохое управление проявляется и в отношении арестованных сотрудников. За 23 месяца нашего нахождения под арестом не была организована кампания по нашей защите. Адресованные руководству вопросы остались без ответа, подотчетность не была обеспечена, мы ни разу не почувствовали серьезной поддержки со стороны медиаменеджеров. К бакинской команде отнеслись как к "мертвой". Публикация наших статей из тюрьмы искусственно затягивалась, наш судебный процесс не освещался в достаточной мере. Когда мы протестовали против этого, то получали ответ, что они сами знают, что и когда делать.

Язык диктатуры не меняется, абсолютная власть абсолютно развращает. На фоне борьбы за власть профессиональная журналистика отходит на второй план. Страницы TV, созданного под девизом "Мы будем площадкой для каждого, мы станем альтернативным медиа", заполняются ограниченными темами и иностранным контентом, не представляющим интереса для азербайджанского общества. Мы не принимаем нынешнее руководство нашего канала, действующее в подобном ключе. Мы заявляем, что не будем поддерживать их до тех пор, пока в "Meydan TV" не установится демократическая атмосфера и упомянутые лица не будут отстранены от занимаемых должностей", - говорится в заявлении.