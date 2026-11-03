Три нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе за последние сутки. По утверждению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), суда следовали по маршрутам, которые Тегеран считает незаконными.

Как передает Day.Az со ссылкой на КСИР, на танкерах были отключены системы GPS и отслеживания местоположения. После подрыва на борту судов произошли взрывы и начался пожар.

В иранском военном ведомстве подчеркнули, что установленные Ираном правила судоходства в Ормузском проливе неоднократно доводились до сведения экипажей по радиосвязи. По версии КСИР, игнорирование этих требований и поддержка американских вооруженных сил создают условия для подобных происшествий.

Напомним, что напряженность между Вашингтоном и Тегераном вновь обострилась 8 июля. В этот день американские вооруженные силы впервые после подписания меморандума между двумя странами нанесли серию ударов по территории Ирана. В Вашингтоне заявили, что операция стала ответом на атаки на торговое судно в Ормузском проливе.

Позднее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане.

На фоне эскалации конфликта судоходство и морская торговля через Ормузский пролив оказались практически парализованы.