Apple предупредила о глобальной угрозе шпионских кибератак

Компания Apple направила пользователям своих устройств в 99 странах уведомления о потенциальных атаках с применением шпионского программного обеспечения. В Германии после сообщений о возможном целенаправленном воздействии на представителей законодательной и исполнительной власти начато расследование.

Как передает Day.Az со ссылкой на TechCrunch, Федеральное управление по информационной безопасности Германии (BSI) выпустило экстренное предупреждение после того, как немецкие депутаты и правительственные чиновники получили уведомления от Apple 29 октября.

Ведомство призвало адресатов считать свои устройства потенциально скомпрометированными и не полагаться на их безопасность. В правительстве Германии подтвердили, что воспринимают ситуацию серьезно и проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Предполагается, что злоумышленники могли использовать технологию zero-click, которая позволяет проникать в устройства без каких-либо действий со стороны владельцев.

Apple периодически рассылает подобные предупреждения пользователям, которые, по оценке компании, могли стать объектами шпионских атак. При этом корпорация не называет предполагаемых организаторов атак и не подтверждает факт взлома конкретных устройств. Получателям уведомлений рекомендуется обратиться за консультацией к специалистам.

О получении аналогичных предупреждений сообщили также пользователи из других стран. В частности, ливанский режиссер Радван Мортада заявил, что уведомления Apple были направлены владельцам устройств в 99 государствах. Он также сообщил, что ранее становился объектом атак с использованием шпионской программы Pegasus - в 2017 и 2021 годах.

На данный момент предполагаемые организаторы нынешней кампании не установлены. Неизвестными остаются и масштабы возможного вмешательства в работу устройств.