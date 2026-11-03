Военные пилоты Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты - ФОТО - ВИДЕО

В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики на 2026 год, военными пилотами были выполнены учебно-тренировочные полеты.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны.

"Согласно плану учений, были проверены теоретические знания пилотов об условиях выполнения полетов и правилах безопасности, до сведения личного состава были доведены правила безопасности.

После проверки состояния здоровья военные пилоты провели контрольный осмотр штурмовиков "Су-25 ML" и "L-39".

В ходе полетов были выполнены пилотажные маневры на различных высотах, отработаны задачи по взлету и посадке, определению координат наземных целей условного противника, ведению воздушной разведки и другие учебные задачи.

Основной целью учебных полетов является совершенствование практических боевых навыков личного состава и повышение уровня летной подготовки для противодействия возможным угрозам в воздушном пространстве страны", - говорится в информации ведомства.