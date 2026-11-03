В Баку представлена книга "Война за Карабах: Стратегия, технология и победа" - ФОТО

В Баку представили книгу "Война за Карабах: Стратегия, технология и победа" (The War for Karabakh: Strategy, Technology, and Victory), авторами которой являются полковник Армии США в отставке Лиам Коллинз и майор Джон Спенсер.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие организовано совместно Центром анализа международных отношений и мультикультурализма и Бакинским книжным центром.

На мероприятии, наряду с презентацией книги, широко обсуждались военно-стратегические особенности Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, ее влияние на характер современных войн и факторы национальной силы, стоящие за ней.

Победа Азербайджана - итог многолетнего укрепления национальной мощи государства и лидерства Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, а не результат применения одних лишь беспилотников. Книга стала первым за рубежом масштабным и систематическим военным исследованием Отечественной войны Азербайджана.

Авторы подчеркивают, что военная победа завоевывается не только на поле боя. За успехом Азербайджана стоят правильная политика государственного и военного строительства, экономика, продуманная коммуникационная стратегия и идеологическая работа. Особое место в книге отведено роли Президента Ильхама Алиева в стратегическом руководстве боевыми действиями. Цели войны были ясно определены, а ресурсы страны мобилизованы для их достижения.

Отдельно авторы отмечают роль Верховного Главнокомандующего в информационной войне. Все 44 дня он вел систематическую и оперативную коммуникацию с обществом, что сплачивало страну и поддерживало боевой дух. Активное общение с зарубежной аудиторией через ведущие мировые СМИ позволило донести позицию Азербайджана до мира и эффективно противостоять дезинформации.

Книга ставит под сомнение распространенный тезис о "войне дронов". По оценке авторов, решающую роль сыграл человек. Азербайджанская армия глубоко освоила концепцию "современного применения боевых систем": маскировку позиций, рассредоточение сил, маневренность малых подразделений, подавление огневых средств противника и слаженное взаимодействие разных родов войск. Беспилотники в этой системе были важным, но лишь одним из инструментов.

Эти выводы опираются и на более ранние работы авторов о ключевых сражениях войны. В исследовании о битве за Гадрут, опубликованном Институтом современной войны Вест-Пойнта, показано, как азербайджанский спецназ и коммандос наступали одновременно по нескольким направлениям, сначала занимали господствующие высоты и лишь затем штурмовали город. Спецназ действовал вместе с механизированными и мотопехотными бригадами. Его подготовка к боям в городских условиях велась еще с 2014 года. Вывод авторов однозначен: беспилотники были мультипликатором силы, но исход боя решила пехота.

Еще нагляднее это видно на примере Шуши. В статье для журнала Сухопутных войск Канады Джон Спенсер называет битву за Шушу решающим сражением войны. Азербайджанский спецназ ночью поднялся по отвесным скалам высотой более 300 метров, которые противник считал непреодолимыми, и застал его врасплох. Затем последовали уличные бои за каждое здание. В один из дней из-за густого тумана беспилотники не могли подняться в воздух, и исход боя решали люди. Это, по словам автора, наглядно показывает пределы технологий и решающее значение лидерства, подготовки и смелых решений командиров.

Книга получила высокие оценки видных американских военачальников. Бывший советник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер отметил, что авторы раскрывают главные составляющие успеха в войне: ясные стратегические цели и способность задействовать все элементы национальной мощи для их достижения. Бывший командующий Центральным командованием США генерал Джозеф Вотел подчеркнул, что книга отходит от избитой карикатуры на "войну дронов" и показывает, что на самом деле принесло победу: десятилетия большой стратегии, институциональные реформы и дисциплинированное исполнение.

Работа над книгой шла около двух лет. Исследование основано почти на ста интервью с военными и гражданскими специалистами, а авторы лично осмотрели все районы, где шли основные бои. Лиам Коллинз - основатель Института современной войны при Военной академии США в Вест-Пойнте. Джон Спенсер возглавляет в том же институте направление исследований городских боевых действий.