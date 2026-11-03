США намерены привлечь НАТО к финансированию военной помощи Украине

США потребуют от союзников из НАТО закрыть дефицит средств на оружие, поставляемое в Украину. Об этом 3 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Запрос о выделении дополнительных средств в рамках программы по поставкам американского вооружения (PURL), вероятно, поступит в НАТО уже в текущем месяце. Точная сумма, которую планируют получить США, не уточняется, однако, по данным источников агентства, дефицит составляет около 2 миллиардов долларов.

При этом поставки помощи для Украины в рамках PURL происходят и до выделения союзниками денег на их оплату. Дефицит средств может и увеличиться, если Пентагон решит нарастить объемы переданного Киеву оружия.