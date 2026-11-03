В Азербайджане изменят правила оплаты покупок в интернете

Продавцы, занимающиеся электронной торговлей, должны будут предоставлять покупателям информацию о способах безналичной оплаты, включая платежи через POS-терминалы, электронные кошельки и другие средства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "Об электронной торговле", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, продавец (поставщик) должен обеспечить покупателям (заказчикам) и уполномоченным государственным органам доступ к информации о способах оплаты, в том числе о проведении безналичных платежей через POS-терминалы, электронные кошельки и другие средства.

POS-терминалом будет считаться оборудование, предназначенное для проведения безналичных платежей, включая бесконтактную оплату, и (или) получения наличных денежных средств. К этой категории также будут относиться мобильные устройства с необходимым программным обеспечением, работающие или способные работать в сетях мобильной связи.

Безналичная оплата стоимости товаров, работ и услуг в рамках электронной торговли будет осуществляться через поставщиков платежных услуг.

Кроме того, информация, которую продавец (поставщик) обязан предоставить покупателю (заказчику) до оформления заказа, должна доводиться до его сведения до заключения договора с подтверждением в форме электронного документа.

При этом правовое регулирование электронной торговли будет также основываться на принципе технологической нейтральности.

Под технологической нейтральностью подразумевается, что нормативно-правовые акты в сфере электронной торговли не должны отдавать предпочтение какой-либо конкретной технологии, ограничивать ее применение или создавать преимущества для одних технологических решений перед другими. Различные технологии должны признаваться равноправными.

Кроме того, будет отменено положение закона "Об электронной торговле", согласно которому его действие распространяется только на электронную торговлю, осуществляемую на территории страны.

Другие понятия, используемые в законе, будут иметь значения, установленные нормативно-правовыми актами Азербайджанской Республики.

Для справки, закон предусматривает следующие основные понятия:

- Электронная торговля - деятельность по купле-продаже товаров, оказанию услуг и выполнению работ с использованием информационных систем. К ней также относятся загрузка электронных книг, музыки, аудио- и видеоматериалов, графических изображений, виртуальных игр и программного обеспечения через интернет, размещение рекламы и другие аналогичные работы и услуги.

- Участники электронной торговли - физические и юридические лица, выступающие в качестве продавцов (поставщиков), покупателей (заказчиков) и посредников электронного документооборота.

- Продавец (поставщик) - участник электронной торговли, который продает товары, оказывает услуги или выполняет работы.

- Покупатель (заказчик) - участник электронной торговли, который приобретает товары, заказывает услуги или работы.

- Посредник электронного документооборота - физическое или юридическое лицо, предоставляющее услуги по обмену электронными документами между отправителем и получателем.

- Электронный кошелек - программное обеспечение, позволяющее хранить денежные средства, переведенные физическими и юридическими лицами, и осуществлять электронные платежи по их поручению. При этом электронный кошелек не является банком или кредитной организацией.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.