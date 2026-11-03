https://news.day.az/society/1871705.html В Азербайджане изменят правила оплаты покупок в интернете Продавцы, занимающиеся электронной торговлей, должны будут предоставлять покупателям информацию о способах безналичной оплаты, включая платежи через POS-терминалы, электронные кошельки и другие средства.

В Азербайджане изменят правила оплаты покупок в интернете

Общество, 3 ноября 2026 14:20 (UTC +04:00) 1 290
В Азербайджане изменят правила оплаты покупок в интернете

Продавцы, занимающиеся электронной торговлей, должны будут предоставлять покупателям информацию о способах безналичной оплаты, включая платежи через POS-терминалы, электронные кошельки и другие средства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в закон "Об электронной торговле", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, продавец (поставщик) должен обеспечить покупателям (заказчикам) и уполномоченным государственным органам доступ к информации о способах оплаты, в том числе о проведении безналичных платежей через POS-терминалы, электронные кошельки и другие средства.

POS-терминалом будет считаться оборудование, предназначенное для проведения безналичных платежей, включая бесконтактную оплату, и (или) получения наличных денежных средств. К этой категории также будут относиться мобильные устройства с необходимым программным обеспечением, работающие или способные работать в сетях мобильной связи.

Безналичная оплата стоимости товаров, работ и услуг в рамках электронной торговли будет осуществляться через поставщиков платежных услуг.

Кроме того, информация, которую продавец (поставщик) обязан предоставить покупателю (заказчику) до оформления заказа, должна доводиться до его сведения до заключения договора с подтверждением в форме электронного документа.

При этом правовое регулирование электронной торговли будет также основываться на принципе технологической нейтральности.

Под технологической нейтральностью подразумевается, что нормативно-правовые акты в сфере электронной торговли не должны отдавать предпочтение какой-либо конкретной технологии, ограничивать ее применение или создавать преимущества для одних технологических решений перед другими. Различные технологии должны признаваться равноправными.

Кроме того, будет отменено положение закона "Об электронной торговле", согласно которому его действие распространяется только на электронную торговлю, осуществляемую на территории страны.

Другие понятия, используемые в законе, будут иметь значения, установленные нормативно-правовыми актами Азербайджанской Республики.

Для справки, закон предусматривает следующие основные понятия:

- Электронная торговля - деятельность по купле-продаже товаров, оказанию услуг и выполнению работ с использованием информационных систем. К ней также относятся загрузка электронных книг, музыки, аудио- и видеоматериалов, графических изображений, виртуальных игр и программного обеспечения через интернет, размещение рекламы и другие аналогичные работы и услуги.

- Участники электронной торговли - физические и юридические лица, выступающие в качестве продавцов (поставщиков), покупателей (заказчиков) и посредников электронного документооборота.

- Продавец (поставщик) - участник электронной торговли, который продает товары, оказывает услуги или выполняет работы.

- Покупатель (заказчик) - участник электронной торговли, который приобретает товары, заказывает услуги или работы.

- Посредник электронного документооборота - физическое или юридическое лицо, предоставляющее услуги по обмену электронными документами между отправителем и получателем.

- Электронный кошелек - программное обеспечение, позволяющее хранить денежные средства, переведенные физическими и юридическими лицами, и осуществлять электронные платежи по их поручению. При этом электронный кошелек не является банком или кредитной организацией.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#АЗЕРБАЙДЖАН #ОНЛАЙН-ПОКУПКИ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

TikTok-блогера арестовали на месяц 15:16 (UTC+04), Общество 223
“İdman hər kəs üçün bərabər imkan olmalıdır” - PAŞA Həyat-ın İdarə Heyətinin Sədri Ülviyyə Cabbarova 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 161
Опубликован рейтинг лучших спортсменов Азербайджана - СПИСОК 15:07 (UTC+04), Спорт 252
В руководстве «Meydan TV» царят авторитаризм и непрозрачность - заявление сотрудников 15:03 (UTC+04), Общество 268
Задержан Бахтияр Дали 15:02 (UTC+04), Общество 280
Иранский кризис и интересы Азербайджана - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 15:00 (UTC+04), Политика 1 147
За самовольный уход из части введут штрафы 14:55 (UTC+04), Общество 287
Экс-футболист сборной Турции может возглавить клуб в Азербайджане 14:53 (UTC+04), Спорт 295
Moskva aeroportlarında dron həyəcanı: Bakı reysləri də saatlarla gecikib 14:51 (UTC+04), Azərbaycanca 310
В Азербайджане предупредили о фальшивых выплатах ко Дню Победы - ФОТО 14:49 (UTC+04), Общество 334
Баку и Лондон рассматривают меры по предотвращению двойного налогообложения - ФОТО 14:45 (UTC+04), Экономика 327
Утвержден Договор о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном 14:42 (UTC+04), Политика 1 079
Yelo Bank обновил услугу оплаты предрейсового осмотра: теперь доступен выбор НДС (R) 14:40 (UTC+04), Экономика 360
США намерены привлечь НАТО к финансированию военной помощи Украине 14:34 (UTC+04), В мире 379
В Азербайджане изменят сроки пребывания ряда военнослужащих в звании лейтенанта 14:29 (UTC+04), Политика 360
Стала известна программа итало-азербайджанского бизнес-форума в Баку 14:24 (UTC+04), Экономика 394
В Азербайджане изменят правила оплаты покупок в интернете 14:20 (UTC+04), Общество 1 290
Европейская авиакомпания хочет заморозить зарплаты сотрудников 14:16 (UTC+04), Туризм 343
Азербайджан ужесточит контроль за соблюдением компаниями экологических требований 14:11 (UTC+04), Общество 374
В Азербайджане изменят правила прохождения военной службы для этих офицеров 14:03 (UTC+04), Политика 445
Названо количество депозитных счетов в Азербайджане 14:00 (UTC+04), Экономика 445
Польша планирует создать специальную бригаду у границы с Россией 13:44 (UTC+04), В мире 450
Армянская политическая машина: старые механизмы, новые хозяева 13:32 (UTC+04), Политика 4 333
Определились победитель и призеры чемпионата Азербайджана по снукеру 13:27 (UTC+04), Спорт 408
Число заключенных во Франции достигло рекордного уровня 13:21 (UTC+04), В мире 473
Baku Steel Company объединяет промышленность и искусство в проекте Baku Steel Art 2026 - ФОТО - ВИДЕО 13:15 (UTC+04), Экономика 1 191
Hərbi prokurorun səlahiyyətləri genişləndirilir 13:14 (UTC+04), Azərbaycanca 457
Запасы газа в хранилищах ЕС опустились до минимума 13:10 (UTC+04), В мире 494
Новый выпуск "AVAZ-7" посвятили шехиду Сабухи Ахмедову - ФОТО 12:59 (UTC+04), Общество 438
Sərhədi pozduqlarına görə 46 nəfər saxlanılıb 12:54 (UTC+04), Azərbaycanca 491
OpenAI взяла на работу экс-министра армии США 12:50 (UTC+04), Наука и технологии 432
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:43 (UTC+04), Общество 451
Раскрыта личность мужчины, найденного сгоревшим в лесу Огуза 12:39 (UTC+04), Общество 515
Индийские военные за двое суток освободили иранское судно от пиратов - ВИДЕО 12:30 (UTC+04), В мире 559
В Азербайджане раскрыли число получателей льготных пенсий 12:19 (UTC+04), Общество 472
Paytaxtda Zəfər gününə həsr edilən ağacəkmə aksiyası keçirilib - FOTO 12:18 (UTC+04), Azərbaycanca 504
Сабина Алиева переизбрана омбудсменом Азербайджана 12:16 (UTC+04), Общество 5 146
У берегов Болгарии взяли под охрану загадочный контейнер 12:13 (UTC+04), В мире 534
В Киеве раскрыли сеть кибермошенников - совместная операция Азербайджана и Украины - ФОТО - ВИДЕО 12:12 (UTC+04), Общество 3 799
Ayı evin həyətinə girdi - VİDEO 12:08 (UTC+04), Azərbaycanca 545
Французская молодежь снова вышла на улицы 12:06 (UTC+04), В мире 567
Milli Məclis Zəfər Günü ilə bağlı Bəyanat qəbul edib 12:03 (UTC+04), Azərbaycanca 511
"Нефтчи" установил рекорд результативности за последние 25 сезонов 12:00 (UTC+04), Спорт 443
Сколько стоит обучение в частных школах Баку? - ЦЕНЫ 11:52 (UTC+04), Общество 734
Azərbaycanın Aİ-98 benzini aldığı ölkələr – SİYAHI 11:45 (UTC+04), Azərbaycanca 581
Президент Лаоса пригласил Президента Ильхама Алиева посетить страну с официальным визитом 11:39 (UTC+04), Официальная хроника 5 698
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Кении в нашей стране - ФОТО - ВИДЕО 11:35 (UTC+04), Официальная хроника 5 162
Два вертолета столкнулись в Непале - ВИДЕО 11:32 (UTC+04), В мире 595
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Панамы 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 448
Сотрудник налоговой службы попался на взятке в Гяндже 11:24 (UTC+04), Общество 487
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Лаоса в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО 11:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 341
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 11:18 (UTC+04), Туризм
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой 11:14 (UTC+04), Политика 588
Северная Корея испытала стратегическую крылатую ракету 11:09 (UTC+04), В мире 563
Милли Меджлис обсуждает 10 вопросов 11:04 (UTC+04), Политика 566
Сколько многодетных семей насчитывается в Азербайджане? 11:00 (UTC+04), Общество 489
Алжир обвинил Францию в сокрытии данных о ядерных испытаниях в Сахаре 10:54 (UTC+04), В мире 578
В декабре будет 9 нерабочих дней 10:46 (UTC+04), Общество 831
Uşaqlar arasında virus yayılıb - Bu əlamətlərə DİQQƏT EDİN - VİDEO 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 613
В Турции опрокинулся пассажирский автобус, более 40 пострадавших - ВИДЕО - ФОТО 10:39 (UTC+04), В мире 651
Японский профессор назвала ключевые факторы роста международной значимости Азербайджана 10:34 (UTC+04), Экономика 587
Газовый кризис в Европе: а ведь Баку предупреждал – ОБЗОР 10:30 (UTC+04), Политика 6 258
В Азербайджане задержали 50 подозреваемых за сутки 10:24 (UTC+04), Общество 486
Банк Республика и AccessBank объявили об успешном завершении стратегической сделки (R) 10:20 (UTC+04), Экономика 795
Кто из руководства Ирана встречался с Моджтабой Хаменеи? - ответил глава МИД 10:16 (UTC+04), В мире 676
Начинается суд над Али Керимли 10:13 (UTC+04), Общество 535
Казахстан и Азербайджан обсудили меры по развитию Среднего коридора 10:10 (UTC+04), Экономика 637
ЛЧ: "Галатасарай" сыграет со "Штутгартом", "Барселона" примет "Астон Виллу" - АФИША 10:04 (UTC+04), Спорт 476
При крушении самолета в США погибла семья мультимиллионера - ФОТО - ВИДЕО 10:00 (UTC+04), В мире 745
Стало известно, когда будут выплачены пенсии за ноябрь 09:45 (UTC+04), Общество 1 337
Автобусы на этом маршруте находятся в плачевном состоянии - ВИДЕО 09:42 (UTC+04), Общество 589
Названы самые безопасные семейные автомобили 09:35 (UTC+04), Автоновости 793
Опасная ситуация в известном торговом центре Баку - ВИДЕО 09:26 (UTC+04), Общество 858
Сегодня будет избран новый омбудсмен 09:21 (UTC+04), Общество 566
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика
Конституционный кризис в Польше продолжается - ВИДЕО 09:04 (UTC+04), В мире 693
В ОЭС рассказали о растущем значении Азербайджана для мировой торговли - ИНТЕРВЬЮ 09:00 (UTC+04), Экономика 5 656
Названа дата новых переговоров России и Украины 08:40 (UTC+04), В мире 750
Разногласия в администрации Трампа 08:25 (UTC+04), В мире 797
Кто возглавит делегацию США на переговорах с РФ и Украиной? 08:12 (UTC+04), В мире 798
Конституционный узел: развяжет ли его Пашинян? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 7 158
Иран перехватил три американских беспилотника 07:55 (UTC+04), В мире 767
Американский военный самолет нанес удар по острову Кешм 07:50 (UTC+04), В мире 875
Хуситы вплотную приблизились к Адену 07:46 (UTC+04), В мире 771
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп заявил о переговорах с Ираном 07:19 (UTC+04), В мире 780
Иран может ударить по базам США в Европе 07:07 (UTC+04), В мире 5 463
Дела будут даваться с трудом - гороскоп на 3 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 749
Разработана вакцина против распространенного вида рака 04:58 (UTC+04), Медицина 650
Названы причины замены роутера 03:45 (UTC+04), Наука и технологии 640
Нетаньяху готов сформировать широкое коалиционное правительство 02:31 (UTC+04), В мире 1 033
Узбекистан и США обсудили ИИ-сотрудничество 01:17 (UTC+04), В мире 1 110
Хроника Победы (03.11.2020): разгром ВС Армении продолжается - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 1 272
Промежуточные выборы в США как экзамен для Трампа 00:01 (UTC+04), В мире 6 250
Британия ужесточает правила для мигрантов 2 ноября 23:50 (UTC+04), В мире 1 226
Иран подтвердил проведение интенсивных переговоров с США 2 ноября 23:38 (UTC+04), В мире 1 141
Трамп намерен покинуть Белый дом 2 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 296
В Бейруте произошёл мощный взрыв 2 ноября 23:03 (UTC+04), В мире 1 192
Казахстан приостановил прокачку нефти в российский город 2 ноября 22:52 (UTC+04), В мире 1 240
Бесспорные доказательства успешной экономической стратегии Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 2 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 7 732
Хуситы бомбят аэропорты Саудовской Аравии 2 ноября 22:16 (UTC+04), В мире 1 281
Криптобиржа Binance заявила о почти полном покрытии ущерба от взлома 2 ноября 22:00 (UTC+04), В мире 1 203
Германия и Великобритания рассматривают создание ракет нового поколения 2 ноября 21:46 (UTC+04), В мире 1 240
Антикоррупционная операция в Гяндже - есть задержанный 2 ноября 21:44 (UTC+04), Общество 2 050
В Италии предложили облагать богатых дополнительным налогом 2 ноября 21:32 (UTC+04), В мире 1 210
В США начинается решающая битва за контроль над Конгрессом 2 ноября 21:27 (UTC+04), В мире 1 271
В Турции произошли 2 землетрясения - ОБНОВЛЕНО 2 ноября 21:22 (UTC+04), В мире 1 309
В Баку изменили схему движения нескольких автобусов 2 ноября 21:19 (UTC+04), Общество 998
Стало известно, как Британия может вернуться в ЕС 2 ноября 21:16 (UTC+04), В мире 1 299
YAP-ın təşkilatçılığı ilə 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib - FOTO 2 ноября 21:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 272
Массовые протесты и давление на власть: Германия устала ждать 2 ноября 21:05 (UTC+04), В мире 7 514
В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по конкуру 2 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 742
В Баку приостановили работу хлебопекарни - ФОТО 2 ноября 20:44 (UTC+04), Общество 1 100
В Турции начали новое расследование против Google 2 ноября 20:31 (UTC+04), Наука и технологии 788
Китай обошел США по тоннажу новых кораблей 2 ноября 20:22 (UTC+04), В мире 1 335
В Азербайджане выявили нарушения в 24 аптеках 2 ноября 20:14 (UTC+04), Общество 807
Баку и Вашингтон обсудили укрепление связей в сфере военного образования - ФОТО 2 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 1 391
Хаменеи наделил правительство Ирана полномочиями для диалога с Вашингтоном 2 ноября 20:00 (UTC+04), В мире 1 336
За это нарушение в парке придется заплатить до 2 500 манатов 2 ноября 19:56 (UTC+04), Общество 1 038
Лайнер Wizz Air экстренно сел в Будапеште - Причина 2 ноября 19:48 (UTC+04), В мире 1 393
Азербайджанский каратист завоевал серебро первенства Европы в Болгарии - ФОТО 2 ноября 19:35 (UTC+04), Спорт 751
Черногория выдаст Азербайджану обвиняемого в смертельном ДТП 2 ноября 19:23 (UTC+04), Общество 770
Chery представила рестайлинговый кроссовер Tiggo 7 2 ноября 19:15 (UTC+04), Автоновости 776
В Губе завершился проект MEMİM "Дуновение культуры" - ФОТО 2 ноября 19:07 (UTC+04), Культура 753
Пять призывников попали под следствие за уклонение от службы 2 ноября 19:00 (UTC+04), Общество 770
Азербайджан и Китай обсудили создание совместного промпарка - ФОТО 2 ноября 18:53 (UTC+04), Экономика 6 386
В Ташкенте состоялось праздничное мероприятие ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 2 ноября 18:49 (UTC+04), Политика 1 313
Мировые запасы одного вида топлива упали до рекордных значений 2 ноября 18:41 (UTC+04), В мире 1 361
Два человека привлечены к уголовной ответственности по делу о гибели людей в Шеки 2 ноября 18:34 (UTC+04), Общество 746
Сержик джан, вас уже ждут 2 ноября 18:30 (UTC+04), Политика 6 535
Дети шехидов посетили Милли Меджлис Азербайджана - ФОТО 2 ноября 18:26 (UTC+04), Политика 1 259
ГЭЦ предупредил пользователей об угрозе кибератак 2 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 662
Азербайджан и Япония обсудили дальнейшее укрепление партнерства - ФОТО 2 ноября 18:06 (UTC+04), Политика 1 299
"Нефтчи" ищет новичков в Венгрии и Португалии 2 ноября 18:02 (UTC+04), Спорт 669
В Азербайджане стартовал "Месяц цифровых медиа" - ФОТО 2 ноября 17:58 (UTC+04), Общество 669
В Стамбуле оказали бесплатную медицинскую помощь 200 детям из Азербайджана - ФОТО 2 ноября 17:54 (UTC+04), Общество 692
Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков в Азербайджан - ФОТО 2 ноября 17:49 (UTC+04), Общество 684
Глава ИВ Сабаильского района встретился с аксакалами и известными представителями интеллигенции района - ФОТО 2 ноября 17:45 (UTC+04), Общество 813
Платформа для платежей в мобильных играх зарегистрировалась в Азербайджане 2 ноября 17:40 (UTC+04), Наука и технологии 635
Ceyranbatan gölündən meyit tapılıb? - Rəsmi açıqlama 2 ноября 17:36 (UTC+04), Azərbaycanca 1 328
В Баку ограничат движение на этой дороге 2 ноября 17:29 (UTC+04), Общество 700
Parkda bunu edənlər yüksək məbləğdə CƏRİMƏLƏNƏCƏK 2 ноября 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 1 385
Экоцид не по адресу – как Le Figaro подыгрывает армянству 2 ноября 17:20 (UTC+04), Политика 6 964
В Баку состоялся показ моноспектакля "Тигр" - ФОТО 2 ноября 17:14 (UTC+04), Культура 688
В Азербайджане задержали блогера за избиение матери - ВИДЕО 2 ноября 17:10 (UTC+04), Общество 839
На границе Азербайджана и Грузии обнаружили контрабандный груз 2 ноября 17:06 (UTC+04), Общество 661
У министра труда и соцзащиты населения Азербайджана новый советник 2 ноября 16:58 (UTC+04), Экономика 1 602
В Бакинском порту появится интермодальный грузовой терминал - ФОТО 2 ноября 16:49 (UTC+04), Экономика 1 349
Mercedes-Benz представил новый двигатель с электротурбиной 2 ноября 16:41 (UTC+04), Автоновости 632
Иран нацелен на укрепление отношений со странами ЦА и Южного Кавказа 2 ноября 16:34 (UTC+04), В мире 1 311
Азербайджанский боец одержал досрочную победу на чемпионате мира по ММА - ФОТО 2 ноября 16:29 (UTC+04), Спорт 676
Сильный пожар в центре Тбилиси - ВИДЕО 2 ноября 16:21 (UTC+04), В мире 1 449
Премьер Бельгии подал в отставку 2 ноября 16:17 (UTC+04), В мире 1 318
Мировые поставки смартфонов упали до минимума 2 ноября 16:13 (UTC+04), Наука и технологии 632
Распространяется новый штамм COVID-19: какова ситуация в Азербайджане? 2 ноября 16:10 (UTC+04), Общество 2 606
В Баку автомобиль влетел в известный магазин косметики 2 ноября 16:03 (UTC+04), Общество 797
Азербайджан - в десятке мировых лидеров по экспорту газа 2 ноября 16:00 (UTC+04), Экономика 1 338
В Казахстане задержали 10 человек за попытку госпереворота - ВИДЕО 2 ноября 15:47 (UTC+04), В мире 1 429
Bakı Limanında intermodal yük terminalı yaradılacaq - FOTO 2 ноября 15:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 318
Раскрыты главные причины медленной работы смартфона 2 ноября 15:41 (UTC+04), Наука и технологии 653
PASHA Holding отмечает 20-летие 2 ноября 15:35 (UTC+04), Экономика 8 095
Дворянское собрание может вновь заработать в Азербайджане 2 ноября 15:33 (UTC+04), Общество 715
Педагоги смогут ездить на общественном транспорте по специальному тарифу 2 ноября 15:25 (UTC+04), Общество 4 875
Kreditini ödəyə bilməyənlərə ŞAD XƏBƏR - VİDEO 2 ноября 15:21 (UTC+04), Azərbaycanca 1 398
ЕС проведет диалог по повышению конкурентоспособности Среднего коридора 2 ноября 15:18 (UTC+04), В мире 1 329
HONOR X9e Pro: смартфон, который бросает вызов ограничениям - ФОТО (R) 2 ноября 15:15 (UTC+04), Экономика 1 385
В Азербайджане арестовали чиновника по обвинению во взяточничестве 2 ноября 15:12 (UTC+04), Общество 769
Французы выставили Макрону счет за годы неудачной политики 2 ноября 15:10 (UTC+04), Политика 7 229
Назван объем нефтяных запасов Азербайджана 2 ноября 15:06 (UTC+04), Экономика 1 522
Два взгляда, один горизонт: в Баку открылась выставка художников из Латвии - ФОТО 2 ноября 15:00 (UTC+04), Культура 673
ТОП самых популярных соцсетей в Азербайджане - СПИСОК 2 ноября 14:50 (UTC+04), Наука и технологии 710
В Азербайджане продолжатся мониторинги соблюдения школьной формы 2 ноября 14:38 (UTC+04), Общество 662
Стали известны результаты президентских выборов в Болгарии 2 ноября 14:24 (UTC+04), В мире 1 399
В центре Баку автомобиль сбил пешехода - ФОТО 2 ноября 14:20 (UTC+04), Общество 846
Октябрь в Азербайджане оказался теплее климатической нормы 2 ноября 14:04 (UTC+04), Общество 650
Произведенная в Агдаме обувь выходит на рынки Канады и Европы - ФОТО 2 ноября 13:55 (UTC+04), Экономика 1 573
Пашинян сделал заявление о проекте новой Конституции Армении 2 ноября 13:47 (UTC+04), Политика 1 695
SOCAR увеличила объем буровых работ 2 ноября 13:40 (UTC+04), Экономика 1 428
Пашинян сообщил о новых шагах по реализации «Маршрута Трампа» 2 ноября 13:38 (UTC+04), Экономика 1 415
В автомобилях Changan могут появиться ванночки для ног 2 ноября 13:35 (UTC+04), Автоновости 1 505
Астрономы объяснили загадочный сигнал "планеты-призрака" 2 ноября 13:32 (UTC+04), Это интересно 634
Матеус Силва объяснил проблемы "Карабаха" в атаке 2 ноября 13:18 (UTC+04), Спорт 725
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 2 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 766
Реджеп Тайип Эрдоган в небе над Азербайджаном поздравил Президента Ильхама Алиева и наш народ с Днем Победы - ВИДЕО 2 ноября 13:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 506
В Иране назвали условие открытия Ормузского пролива 2 ноября 12:59 (UTC+04), В мире 1 449
Обезврежены проникшие в воздушное пространство Азербайджана дроны - ФОТО 2 ноября 12:53 (UTC+04), Общество 1 351
Обязательна ли единая форма в частных школах? - ответил замминистра 2 ноября 12:35 (UTC+04), Общество 1 471
Дома и участки в пригородах Баку могут подорожать - ПРИЧИНА 2 ноября 12:26 (UTC+04), Общество 2 794
Азербайджан представят 40 шахматистов на юношеском чемпионате Европы 2 ноября 12:15 (UTC+04), Спорт 694
В Азербайджане пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана 2 ноября 12:03 (UTC+04), Общество 668
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА 2 ноября 11:49 (UTC+04), Общество 699
Сколько мин обнаружили в Карабахе за месяц? 2 ноября 11:45 (UTC+04), Общество 658
Dərman almaq xərci azalacaq? İcbari tibbi sığortada YENİLİK - VİDEO 2 ноября 11:40 (UTC+04), Azərbaycanca 1 525
Совет по медиа и вещанию предупредил о дезинформации в турецком сегменте соцсетей - ФОТО 2 ноября 11:40 (UTC+04), Политика 11 554
Во Франции студенты готовят новые акции протеста 2 ноября 11:33 (UTC+04), В мире 1 505
Казахстан и Азербайджан планируют создать грузовой терминал и паромную систему на Каспии 2 ноября 11:24 (UTC+04), Экономика 1 559
В этом месяце будет 11 нерабочих дней 2 ноября 11:20 (UTC+04), Общество 8 085
В Баку открылись вакансии для учителей 2 ноября 11:19 (UTC+04), Общество 714
На Индию надвигается циклон "Мурасу": планируется массовая эвакуация 2 ноября 11:16 (UTC+04), В мире 1 535
В Азербайджане увеличено количество районов и городов, снабжаемых теплом 2 ноября 11:10 (UTC+04), Общество 663
Еще новости