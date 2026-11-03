Европейская авиакомпания хочет заморозить зарплаты сотрудников

Ирландский лоукостер Ryanair в условиях резкого роста цен на топливо планирует ввести масштабные меры экономии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе компании.

В список планируемых изменений входят пересмотр трудовых контрактов с возможной заморозкой зарплат, сокращение численности экипажей на каждый самолет и активное внедрение технологий искусственного интеллекта для оптимизации процессов.

Основной причиной финансовых трудностей компания называет нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке. В Ryanair предупредили, что если конфликт не будет урегулирован в ближайшее время, дополнительные расходы на топливо в следующем году могут составить около €2 млрд.

О мерах экономии было объявлено вместе с финансовым отчетом за первое полугодие 2027 финансового года. Несмотря на рост выручки на 3% (до €10,1 млрд) и увеличение пассажиропотока на 6%, чистая прибыль компании сократилась на 15%, составив €2,15 млрд.