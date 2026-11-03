Bir и CineMastercard объявляют о новом партнерстве: билеты в кино скоро в один клик в Birbank (R)

билеты в кино скоро в один клик в Birbank (R)

Планировать поход в кино станет еще проще и приятнее. Экосистема Bir, объединяющая передовые цифровые сервисы, объявляет о партнерстве с CineMastercard, одной из крупнейших сетей кинотеатров Азербайджана. Совсем скоро зрители смогут приобретать билеты напрямую через Birbank - без скачивания дополнительных приложений, лишних экранов и потери времени.

Экосистема Bir уже делает повседневную жизнь удобнее, предлагая интегрированные решения в сфере финтеха, платежей и электронной коммерции. Партнерство с CineMastercard гармонично расширяет этот бесшовный опыт на индустрию развлечений. Специально для этого внутри Birbank создается удобный интерфейс: пользователи смогут просматривать афишу, выбирать сеансы и бронировать лучшие места с помощью интерактивной карты. От выбора фильма до безопасной оплаты - весь процесс происходит мгновенно в одном приложении.

Запуск новой функции для пользователей запланирован на конец 2026 года, сразу после завершения финальных технических интеграций и тестов. Это партнерство органично объединяет возможности безналичных платежей с индустрией развлечений, делая процесс покупки билетов быстрее, комфортнее и доступнее, чем когда-либо.

О Bir

Bir - первая полностью интегрированная цифровая экосистема Кавказа, меняющая привычный подход частных и корпоративных клиентов к использованию повседневных цифровых сервисов в Азербайджане. Экосистема, начавшая свою деятельность в 2025 году, объединяет ведущие бренды страны - мобильное банковское приложение Birbank, платформу электронной коммерции Birmarket, платежные терминалы MilliÖn и цифровой кошелек m10. Сегодня Bir обслуживает более 5 миллионов клиентов. Благодаря развитой инфраструктуре, а также стратегическим партнерствам с Trendyol Azerbaijan и BakıKart, Bir, являясь торговой маркой Kapital Bank, выступает первой и крупнейшей цифровой экосистемой Азербайджана.

Подробнее: bir.az