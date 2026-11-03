Honda запустит в серию гоночную версию Civic

Японский автопроизводитель Honda официально подтвердил, что экстремальная версия Civic Type R, разработанная подразделением Honda Racing Corporation (HRC), находится в разработке для рынка США. Концепт Civic Type R HRC впервые предстанет перед североамериканской публикой на выставке SEMA в Лас-Вегасе. Там же будут представлены еще несколько гоночных Honda.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, впервые экстремальную версию Honda Civic Type R HRC в статусе концепта показали на Токийском автосалоне 2026 года. Honda пока не раскрывает точных изменений, которые превращают обычный Type R в версию HRC, но если базовая машина - это "911 GT3 среди горячих хэтчей", то HRC, судя по всему, сыграет роль GT3 RS, отмечает Carscoops.

На последних официальных изображениях автомобиль все еще скрыт под камуфляжной раскраской, однако уже заметны более агрессивный передний бампер, аэродинамические "плавники" над передними колесными арками и массивное заднее антикрыло. Эти доработки указывают на повышение прижимной силы на высоких скоростях. Ожидается, что машина получит перенастроенные пружины и амортизаторы, а также более мощные тормоза.

Главный вопрос - удастся ли HRC выжать больше мощности из турбированного 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя. Сейчас в американской спецификации он развивает 315 л.с., которые передаются на передние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач. Сроки запуска серийной версии для США не называются.

Помимо Civic Type R HRC, на стенде Honda в Лас-Вегасе будет представлено еще несколько гоночных машин. Среди них - новый Honda Passport Baja Spec Trophy Truck с силовой установкой, включаещей 2,4-литровый V6 с двойным турбонаддувом и гибридную систему на 800-вольтовой архитектуре. Суммарная пиковая мощность его силовой установки превышает 1,3 тыс. л.с.

Также на выставке дебютирует Hasport Prelude Club Racer - трековая версия нового Prelude с турбированным 2,0-литровым двигателем и шестиступенчатой механикой от Civic Type R. Кроме того, HRC впервые запустит линейку фирменных аксессуаров HRC Performance Parts, включая легкие кованые диски, выхлопные системы.