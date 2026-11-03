https://news.day.az/world/1871816.html Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году - Пашинян Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает реалистичным подачу заявки на вступление в Евросоюз в 2027 году. Как передает Day.Az, об этом Пашинян заявил в своем выступлении на саммите "Будущее Европы", организованном телеканалом Euronews в Брюсселе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает реалистичным подачу заявки на вступление в Евросоюз в 2027 году.
Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает реалистичным подачу заявки на вступление в Евросоюз в 2027 году.
Как передает Day.Az, об этом Пашинян заявил в своем выступлении на саммите "Будущее Европы", организованном телеканалом Euronews в Брюсселе.
Отвечая на вопрос о сроках официальной заявки, Пашинян подчеркнул, что Армения обсуждает этот вопрос как с европейскими партнерами, так и внутри страны.
При этом Ереван не хочет ограничиваться формальным шагом.
"Для нас очень важно не просто совершить техническое действие - нажать кнопку отправки и направить заявку. Важно, чтобы весь этот процесс сопровождался политическим диалогом именно по этому вопросу".
Он добавил, что сотрудничество Армении с Евросоюзом в последние годы углубляется, и выразил уверенность, что время для подачи заявки наступит.
"Я не знаю, насколько это реалистично, но следующий год может быть реалистичным. 2028 год тоже может быть реалистичным".
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