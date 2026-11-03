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Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает реалистичным подачу заявки на вступление в Евросоюз в 2027 году. Как передает Day.Az, об этом Пашинян заявил в своем выступлении на саммите "Будущее Европы", организованном телеканалом Euronews в Брюсселе.