Гарегин II в Оксфорде: чай, кочаны и «глубокая озабоченность»

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о встрече Католикоса всех армян с директором Института социальной справедливости им. Лас Касаса Хьюго Слима.

Day.Az представляет публикацию:

Буквально на днях в Оксфорде состоялась встреча Католикоса всех армян Гарегина II и директора Института социальной справедливости им. Лас Касаса Хьюго Слима. Тему для беседы выбрали, разумеется, заезженную: спасение армянского "культурно-духовного наследия" Карабаха и защита прав тех, кто оттуда уехал.



И действительно, кому же еще доверить столь высокие духовные ценности, как не патриарху - человеку уникальной судьбы и невиданной духовной закалки? Гарегин II давно прославился эксклюзивной трактовкой монашеских обетов: в самом деле, что значит обет безбрачия для настоящего иерарха, когда душа (и не только она) просит продолжения рода? Патриарх со столь "гибкой" моралью и поистине "кристальной" репутацией - безусловно, лучший "защитник" армянского наследия, которого в Карабахе нет, никогда не было и быть не могло.



В общем, посидели в тишине, попили чаю, покачали кочанами и... выразили "глубокую озабоченность". Ну какая же радость для армян!



В итоге каждый остался при своем: святое духовенство с чистой совестью поставило жирную галочку в графе "бурная международная деятельность", профессор отправился строчить тезисы для очередной грантовой конференции, а все остальные так и остались с носом. Зато - с целым вагоном "духовной поддержки"...