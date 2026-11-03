Disney может сократить тысячи рабочих мест

Медиакорпорация Walt Disney рассматривает возможность массовых увольнений в рамках плана по сокращению ежегодных расходов на 20%.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания готовится сократить тысячи рабочих мест. В первую очередь изменения могут затронуть тематические парки, телеканалы и киностудии. Генеральный директор Disney Джош Д'Амаро намерен направить часть сэкономленных средств на развитие кино- и телепроизводства, технологий, тематических парков и круизного направления.

За последние годы Disney уже сократила расходы на миллиарды долларов и уволила тысячи сотрудников. Сокращения затронули практически все подразделения компании, включая телеканал ABC, студию Pixar, спортивную сеть ESPN, киностудию и подразделение развлечений. По состоянию на конец прошлого финансового года в Disney по всему миру работал 231 тысяча человек.

В начале октября The Wall Street Journal сообщила, что компания планирует реорганизовать телевизионное подразделение, а также сократить штат юридического отдела и отдела по связям с общественностью.

Выступая в прошлом месяце на конференции Bloomberg Screentime в Лос-Анджелесе, президент Disney Дана Уолден заявила, что компания должна постоянно пересматривать свою организационную структуру и масштабы деятельности. По ее словам, технологические изменения оказывают серьезное влияние на бизнес, поэтому Disney необходимо адаптироваться, чтобы сохранять позиции, развиваться и добиваться дальнейшего роста.