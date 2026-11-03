Минюст США впервые отслеживает проведение выборов во всех штатах

Министерство юстиции США впервые будет отслеживать проведение выборов во всех 50 штатах страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня Минюст <...> проводит крупнейшее за всю свою историю наблюдение за выборами, будет задействовано около 1 тыс. наблюдателей, которые впервые будут работать во всех 50 штатах", - отметили в министерстве. На протяжении всего дня выборов сотрудники будут поддерживать связь с избирательными должностными лицами штата и на местах. Наблюдатели будут проверять соблюдение федеральных законов о голосовании.

На промежуточных выборах 2022 года было задействовано 289 наблюдателей, а на всеобщих выборах 2024 года - 714. В 2024 году республиканские власти Техаса, Флориды и Миссури пытались помешать администрации 46-го президента США демократа Джо Байдена направить наблюдателей в эти штаты.

Как правило, наблюдатели находятся за пределами избирательного участка, за исключением случаев, когда их приглашает или пропускает внутрь избирательная комиссия штата или на местном уровне. Они наблюдают, фиксируют и составляют отчеты о соблюдении федеральных законов о голосовании и гражданских правах. Им разрешается общаться с избирателями только после того, как те проголосовали. Им запрещено участвовать в организации выборов или срывать процесс голосования. Они не могут вмешиваться в какие-либо вопросы, возникающие на избирательных участках. Они не носят форму или что-либо другое, свидетельствующее о том, что они являются сотрудниками Минюста.

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах проходят 3 ноября. Досрочное голосование в разных штатах началось за несколько недель до основного дня выборов. Американцы избирают 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также пройдут выборы губернаторов. Кроме того, в большинстве штатов пройдут выборы генеральных прокуроров, членов местных законодательных органов и других должностных лиц. Сейчас обе палаты находятся под контролем Республиканской партии. Если демократы, как прогнозируют аналитики, завоюют большинство в Палате представителей, они получат инструменты для блокировки законодательных инициатив Белого дома, а также право проводить расследования деятельности исполнительной власти и вызывать на слушания членов вашингтонской администрации высокого ранга.