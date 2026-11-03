Лидеры израильских оппозиционных партий договорились

Лидеры четырех партий, входящих в оппозиционный блок перемен, договорились координировать действия для формирования нового правительства во главе с Гади Айзенкотом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ, встреча Гади Айзенкота, Нафтали Беннета, Яира Лапида, Авигдора Либермана и Яира Голана состоялась 3 ноября в Герцлии. По ее итогам участники выступили за создание правительства чрезвычайного положения и получение мандата на его формирование.

Стороны согласовали четыре принципа будущей коалиции: признание Израиля еврейским, демократическим и либеральным государством, приверженность Декларации независимости, обязательную службу для всех граждан и ликвидацию военного и административного потенциала ХАМАС.

Участники также договорились рекомендовать президенту Израиля кандидатуру Айзенкота на пост премьер-министра. Возможность сотрудничества с арабскими партиями была отвергнута. При этом не исключается взаимодействие с ультраортодоксальными партиями.