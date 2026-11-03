https://news.day.az/officialchronicle/1871854.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась публикацией со встречи с народным артистом России Геннадием Хазановым - ФОТО Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева опубликовала на своей официальной странице в Instagram публикацию, посвященной встрече с народным артистом России Геннадием Хазановым. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Была очень рада встрече с Геннадием Хазановым".
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась публикацией со встречи с народным артистом России Геннадием Хазановым - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева опубликовала на своей официальной странице в Instagram публикацию, посвященной встрече с народным артистом России Геннадием Хазановым.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Была очень рада встрече с Геннадием Хазановым".
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