Гороскоп на 4 ноября - Новые возможности и вызовы!

Говорят, что все новое - это хорошо забытое старое, и завтра гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться. Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Зато придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни - и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми. Ну а рискованных и азартных ситуаций завтра лучше избегать - разве что у вас на руках все козыри, и вам известны карты противника, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Завтра все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться Овну легче обычного! Его может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции. Не надо противиться этому порыву! Звезды гороскопа советуют Овну завтра переделать все, на что ему вечно не хватает времени и сил: ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. Расправившись с завалами, Овен продвинется далеко вперед.

Телец

Завтра - день, когда окружающие будут настроены к Тельцу благосклонно и готовы обсудить самые смелые его предложения. Поэтому если у Тельца есть готовые идеи, которые он не решался озвучить, ему стоит наконец-то произнести их вслух. Не факт, что все его предложения будут приняты на "ура", но завтра, по крайней мере, есть шанс, что их возьмут на заметку. Телец может даже попробовать настоять на своем или немного поторговаться - почему бы и нет?

Близнецы

Завтра Близнецам следует прислушиваться к советам окружающих - даже если они считают, что совершенно в них не нуждаются. Звезды гороскопа обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь их от ошибок или же наоборот - натолкнут на ценную идею, которая со временем принесет хорошие плоды. Так что даже если услышанный завтра совет или мысль исходят от человека, в чьей мудрости Близнецы не уверены, им стоит взять их на заметку. А почему бы и нет? Ведь главное-то - результат.

Рак

Завтра звезды гороскопа советуют Раку держать свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным. К примеру, кто-нибудь примет идею Рака, исказит ее, а Рак в итоге будет ответственным за результат. Другими словами, чтобы избежать недоразумений, Раку завтра надо удержаться от соблазна поумничать. Хотя сделать это ему будет ой как непросто!

Лев

Завтра звезды гороскопа советуют Льву не изобретать велосипед: в конце концов, его уже давно изобрели! Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, Льву стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до него решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Лев завтра сэкономит массу времени и сил. Ведь главное - не обладать информацией по любому вопросу, а знать, где найти ее в нужный момент.

Дева

Завтра Деве следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние Девы откроет для нее пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом. Так что в течение дня Деве придется поработать над своим имиджем: взять инициативу в свои руки, озвучить интересную идею или продемонстрировать окружающим какой-нибудь другой свой талант. Но только учтите, окружающие завтра не готовы воспринимать чересчур новаторские идеи - завтра в тренде здоровый консерватизм.

Весы

Завтра даже самые простые, рутинные дела у Весов могут продвигаться кое-как, со скрипом. И дело не только в том, что Весам будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Весов могут возникать сбои, а их усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат. Вот почему звезды гороскопа советуют завтра Весам расслабиться и плыть по течению. Итог все равно будет тем же, зато силы и нервы они сберегут.

Скорпион

Завтра Скорпиона может буквально распирать от желания внести в свои дела свежую струю, поделившись с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды гороскопа предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно. Общественное мнение завтра настроено на консерватизм, а значит есть большая вероятность того, что слова Скорпиона будут неправильно восприняты, а его идеи не найдут понимания и поддержки даже у родных и друзей.

Стрелец

Завтра день Стрельца пройдет под бумажным флагом! Даже если в обычные дни он тяготится бюрократией и писаниной, завтра ему следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Звезды гороскопа заверяют Стрельца, что такая деятельность пойдет ему на пользу, более того - он сам будет неосознанно стремиться к ней. Благодаря желанию все упорядочить и разложить по полочкам, завтра в Стрельце проснется настоящий бюрократ! Это поможет ему привести в идеальный порядок свои планы, свои мысли и даже свои чувства.

Козерог

Завтра Козерог, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют: его представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов. Возможно, Козерог не владеет всей информацией или плохо просчитал варианты. А может быть, кто-то из окружающих намеренно дезинформирует его. Так что главным правилом Козерога в делах завтра должна стать осторожность, а не риск. Решившись на опрометчивый шаг, он потеряет многое.

Водолей

Завтра - тот самый день, когда стоит сосредоточиться на личных делах и планах, потому что в коллективе любая инициатива Водолея может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Водолей совсем не ожидал. Другими словами, девиз этого дня простой: "Не умничай, не выделяйся!". Уж если обстоятельства вынуждают находиться в коллективе, то лучше уподобиться хамелеону и слиться с окружающей средой, чем из самых лучших побуждений весь день стараться, предлагать свои идеи, лезть из кожи вон - и оказаться в чем-то виноватым.

Рыбы

Завтра Рыбам звезды гороскопа рекомендуют немного поплыть по течению и уподобиться герою фильма "Всегда говори "да". Ситуация потребует от них то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться! Впрочем, как и в фильме, завтра согласие Рыб будет оказывать на окружающих поистине волшебное действие. Пусть не всегда улыбка Рыб будет искренней, а слова - от души, зато выгода, которую Рыбы в итоге получат, окажется самой что ни на есть настоящей!