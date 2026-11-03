ЮАР опасается потери рабочих мест из-за решения США

Экспортеры Южной Африки рассматривают возможность сокращения рабочих мест и снижения рентабельности бизнеса после решения Вашингтона отменить беспошлинный доступ страны на американский рынок. При этом экономисты и аналитики считают, что более масштабные последствия для экономики, вероятно, будут ограниченными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, в понедельник Вашингтон объявил о приостановке с января 2027 года участия Южной Африки и Руанды в программе беспошлинной торговли для стран Африки к югу от Сахары (AGOA). Согласно заявлению американской стороны, обе страны лишены права участвовать в программе из-за действий, которые, по оценке США, угрожают их интересам.

На протяжении последних двух десятилетий Южная Африка оставалась крупнейшим бенефициаром AGOA, используя торговые льготы для поставок в США автомобильных запчастей, фруктов и вина.

Председатель Ассоциации производителей цитрусовых Южной Африки Геррит ван дер Мерве отметил, что многие фруктовые сады создавались специально для поставок на американский рынок. По его словам, перенаправить продукцию в другие страны будет сложно из-за различий в санитарных требованиях и потребительских предпочтениях.

"Пока рано говорить о точном количестве, но, к сожалению, некоторые люди потеряют работу, когда это произойдёт", - заявил он.

В крупнейшем профсоюзе страны COSATU также предупредили о возможных негативных последствиях решения Вашингтона. Южная Африка, которая уже сталкивается с одним из самых высоких уровней безработицы в мире, особенно чувствительна к дополнительным потерям рабочих мест.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Южную Африку, в частности утверждая, что в стране преследуют белое население. Власти Претории отвергают эти заявления, называя их ложными и распространяемыми маргинальными группами.