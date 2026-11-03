Четыре авиарейса в Европу получили сообщения об угрозах взрыва

В последние часы авиаперевозки столкнулись с неожиданной вспышкой ложных тревог. Во вторник четырем самолетам, направлявшимся в европейские аэропорты, поступили угрозы взрыва, которые оказались ложными, как сообщили представители аэропортов пострадавших стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, угрозы касались двух рейсов в Варшаву - одного из Копенгагена, другого из лондонского Хитроу, а также рейса из Манчестера (Англия) в Мурсию (Испания) и еще одного из Бергамо (Италия) в Софию. Все самолеты были осмотрены после приземления, взрывных устройств обнаружено не было.

Эти инциденты произошли на следующий день после того, как поступило сообщение о тревоге на рейсе Wizz Air из аэропорта Лутон в Англии в Софию, которому пришлось совершить экстренную посадку в Будапеште в сопровождении двух венгерских истребителей. В воскресенье рейс Austrian Airlines из Тель-Авива в Вену был вынужден совершить посадку в Болгарии. Взрывчатых веществ на борту обнаружено не было.

Во вторник произошел инцидент с рейсом авиакомпании SAS из Копенгагена в варшавский аэропорт имени Шопена. После посадки самолет прошел проверку безопасности в связи с "информацией о наличии опасного предмета на борту", - сообщил агентству AFP представитель аэропорта.

"Одна взлетно-посадочная полоса была закрыта, но работа аэропорта в целом не была нарушена", - сказал представитель Петр Рудзки. Около 12:20 по местному времени (11:20 GMT) "проверка безопасности была завершена, и аэропорт возобновил нормальную работу", - добавил он.

Еще одно предупреждение касалось рейса польской авиакомпании LOT, вылетевшего из лондонского аэропорта Хитроу и первоначально планировавшего приземлиться в варшавском аэропорту имени Шопена. Это побудило власти перенаправить самолет в варшавский аэропорт Модлин. Boeing 737 MAX приземлился без происшествий. После предупреждения аэропорт был временно закрыт для движения. "Пассажиры были эвакуированы, а самолет прошел проверку безопасности. Ничего обнаружено не было", - сказал представитель аэропорта Модлин Адам Шабловский. "Аэропорт вновь открыт и работает в обычном режиме", - добавил он.

По данным испанского оператора аэропортов Aena, во вторник аналогичную тревогу получил и авиарейс Ryanair из Манчестера в Мурсию. Aena сообщила, что самолет приземлился по расписанию и без происшествий в аэропорту восточного испанского города около 10:30 утра (9:30 утра по Гринвичу). По данным того же источника, план действий в чрезвычайных ситуациях был деактивирован около 13:00 после проверок, проведенных испанской полицией.

Управление гражданской авиации Великобритании (CAA) отказалось комментировать инциденты. Также угроза взрыва была зафиксирована на рейсе Wizz Air из Бергамо, который приземлился в 11:10 утра (9:10 утра по Гринвичу) в Софии, пункте назначения, по сообщению представителя Министерства внутренних дел Болгарии. Представитель добавил, что никаких подозрительных предметов обнаружено не было.