Армянское общество не готово к реальной Армении – еще одно доказательство

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Трудно, очень трудно придется Николу Пашиняну в его планах по превращению пропитанного ненавистью националистического недогосударства в реальную Армению. Читая новости из соседней страны, проникаешься сочувствием к ее лидеру, которому противостоит не только реваншистская политическая масса, но и общество, не желающее "очеловечивания".

Да простит нас та часть армянского общества (а мы верим, что таких очень много), что не заплесневела в националистической сырости и осознает, что на самом деле нужно Армении для превращения в нормального члена международного сообщества. В первую очередь ей нужны осознание ошибок, покаяние и добрососедские отношения с Азербайджаном, от которого ее будущее ой как зависит.

Новости, звучащие как очередная строчка в истории болезни армянского общества, огорчают, потому что свидетельствуют о том, что между заявлениями официального Еревана и затуманенным созданием части армянского общества - пропасть.

Натолкнула на эти размышления опубликованная накануне в армянских СМИ новость об "истинных патриотах", проживающих в селе Артени Арагацотнской области. Несколько дней назад было демонтировано изображение кровавого Андраника, висевшее много лет у входа в сельскую школу №1. Изображение было выполнено из каких-то специальных камней и снято по решению властей. Само собой, поднялся большой шум, и министерству образования пришлось оправдываться. В ведомстве разгневанным гражданам и журналистам объяснили, что что-то там было не в порядке со стеной школьного здания, поэтому картинку решили перенести во двор дома культуры. Это не удовлетворило общественность, и в Минобре успокоили, что портрет негодяя перенесут со двора на видное место после какого-то там ремонта.

Одним словом, спасти подрастающее поколение села от кровавой истории армянства не удалось.

Население села, жутко возмущенное таким неуважением к "герою", решило назло властям установить рядом мемориальный комплекс с родником в память о "героях арцаха".

Ну, хотя бы на учебном заведении не будет красоваться портрет убийцы азербайджанских и турецких детей и стариков. И то хорошо. Биография Андраника буквально пропитана кровь. В начале прошло века он прославился резней мирного азербайджанского населения в Зангезуре, Нахчыване и Карабахе. И не только азербайджанского - банды Андраника расправлялись и с армянами, не присоединявшимися к его "освободительной войне", а точнее, к устроенному им геноциду. На его совести жуткие по жестокости преступления. Именно поэтому он более ста лет занимает одно из главных мест в пантеоне "национальных героев армянского народа", рядом с другим негодяем - Гарегином Нжде.

Но при всей своей кровожадности этот "герой Армении" был еще и жалким трусом. Строящим сейчас в его честь мемориал жителям армянского села Артени будет не лишним узнать некоторые подробности из биографии своего кумира. В открытых источниках можно прочитать о том, что во время боя близ села Зыбых (по-видимому, сегодняшний Забух) в Зангезуре, Андроник и его отряд попали в окружение ополченцев, возглавляемых Султан беком, и сдались в плен. Андроник одноухий пал на колени перед Султан беком и, обливаясь слезами и соплями, умолял его о пощаде. Султан бек предложил ему выбрать смерть, достойную мужчины, если он считает себя таковым. Если же он себя мужчиной не считает, ему было предложено на глазах плененных армянских бандитов проползти на коленях между ног командира ополченцев. Что выбрал "герой армянского народа"? Нетрудно догадаться, если он умер в 2027 году в США. Кровавый генерал признал, что не является мужчиной, и прополз на коленях между ног Султан бека. Тот плюнул в жалкого труса и приказал освободить его, так как "не стоит пачкать руки об такого гада".

Это часть подлинной, а не мифической биографии кровавого Андраника, память о котором ревностно берегут в селе Артени.

Власти Армении стараются изо всех сил для оздоровления армянского общества. Второй год из школ постепенно исчезают "уголки боевой славы", со стен столицы удаляются изображения боевиков и оккупантов. Однако общество сопротивляется. В школах и университетах Армении все еще учатся по мифическим картам, изучают мифическую историю, а молодежь хочет равняться на отправившихся в ад за свои преступления негодяев.

Тем не менее, хочется верить, что когда в очередной школе Армении удалят со стен позорящие армянский народ портреты, эти изображения отправятся не в дом культуры, а в мусорный бак.