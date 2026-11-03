В Ташкенте состоялся официальный прием по случаю 8 Ноября – Дня Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

В столице Узбекистана Ташкенте организован официальный прием по случаю 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на официальном приеме, прошедшем в отеле Hyatt Regency Tashkent при совместной организации посольства Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве, приняли участие представители государства и правительства, члены дипкорпуса, представители международных организаций, деятели науки, культуры и искусства, члены диаспоры, а также представители местных и зарубежных средств массовой информации.

В рамках мероприятия была организована фотовыставка "44 дня нашей славной истории", отражающая славную летопись Победы Азербайджана. Здесь демонстрировались фотографии, отражающие героизм, проявленный азербайджанской армией во время 44-дневной Отечественной войны, освобождение наших земель от оккупации и незабываемые моменты нашей исторической Победы. Фотоматериалы были встречены с большим интересом представителями государства и общественности, принявшими участие в мероприятии.

Выступая на официальном приеме, посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов подчеркнул исключительное историческое значение 8 Ноября - Дня Победы для азербайджанского народа. Посол отметил, что Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, стала ярким воплощением единства, стойкости и непоколебимой решимости азербайджанского народа. Благодаря героизму, мужеству и самоотверженности азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева были освобождены территории страны, на протяжении многих лет находившиеся под оккупацией. Освобождение 8 ноября 2020 года древнего города Шуша - культурной столицы Азербайджана и тюркского мира - стало венцом исторической Победы. Дипломат подчеркнул, что Победа 8 Ноября навсегда увековечена в национальной памяти азербайджанского народа и заложила основу нового этапа в истории современной государственности нашей страны.

После официальной части была представлена торжественная художественная программа, посвященная Дню Победы. В концертной программе выступили Азербайджанский государственный ансамбль "Гая", танцевальный ансамбль "Карабахская Победа" Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан, солисты театральной труппы "Харыбюльбюль", а также народная артистка Узбекистана и Каракалпакстана, заслуженная артистка Казахстана и Туркменистана Юлдуз Усманова. Музыкальные и танцевальные номера, представленные артистами, придали концертной программе особый колорит и были встречены гостями с большим интересом.

Одним из ярких моментов концертной программы стала презентация танцевальным ансамблем "Карабахская Победа" Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева танца "Зангезурская яллы", сохраняющего богатые фольклорные традиции древнего края Азербайджана - Зангезура. Эта танцевальная композиция, отражающая древние традиции национального танца, дух единства и солидарности азербайджанского народа, благодаря своему своеобразному ритму и динамичному исполнению была встречена зрителями с большим интересом.

Художественный вечер имел важное значение с точки зрения дальнейшего укрепления культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном, пропаганды образцов национального искусства и расширения взаимного культурного обмена между нашими народами.