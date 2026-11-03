Как подготовить автомобиль к зиме?

С приближением зимы необходимо уделить особое внимание подготовке автомобилей к холодному сезону. Управление машиной на заснеженных, обледенелых и скользких дорогах сопряжено с трудностями и опасностью. Безопасное прибытие к месту назначения в таких условиях зависит не только от опыта водителя, но и от того, насколько автомобиль оснащен с учетом сезона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, чтобы предотвратить возможные неприятные происшествия, владельцам и водителям транспортных средств следует заблаговременно подготовиться к осенне-зимнему сезону.

В первую очередь необходимо проверить шины автомобиля. Остаточная высота рисунка протектора должна составлять не менее 1,6 мм для легковых автомобилей, 1 мм для грузовых автомобилей, 2 мм для автобусов и 0,8 мм для мотоциклов и мопедов.

Кроме того, стеклоочистители, стеклоомыватели и внешние световые приборы автомобиля всегда должны быть в исправном состоянии.

Необходимо также обеспечить наличие незамерзающей жидкости в системе охлаждения двигателя и стеклоомывателе, а также оснастить автомобиль цепями противоскольжения и буксировочным тросом. Для поддержания комфортной температуры в салоне следует своевременно проверять систему отопления, в особенности ее фильтры.