Трамп считает, что мог бы стать премьером Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил, что его популярность в Израиль настолько высока, что он мог бы стать премьер-министром еврейского государства, если бы туда переехал, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я номер один [по популярности в Израиле]. У меня в Израиле рейтинг одобрения составляет 99%. Можете в это поверить? На самом деле, если люди когда-нибудь устанут от меня в США, я перееду в Израиль и стану премьер-министром. Подумайте об этом. У меня самый высокий рейтинг одобрения из всех в истории [Израиля]", - сказал глава государства в интервью телеканалу Fox News.