https://news.day.az/politics/1871848.html Баку и София: дружба, проверенная временем, и перспективы нового сближения - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова Центральная избирательная комиссия Болгарии объявила окончательные результаты второго тура президентских выборов, состоявшегося 1 ноября. Победу одержала Илияна Йотова, получившая 1 093 852 голоса, или 57,566 процента. Она стала первой женщиной в истории Болгарии, избранной на пост президента.

Баку и София: дружба, проверенная временем, и перспективы нового сближения - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Политика, 3 ноября 2026 23:05 (UTC +04:00) 161
Баку и София: дружба, проверенная временем, и перспективы нового сближения

Автор: Акпер Гасанов

Центральная избирательная комиссия Болгарии объявила окончательные результаты второго тура президентских выборов, состоявшегося 1 ноября. Победу одержала Илияна Йотова, получившая 1 093 852 голоса, или 57,566 процента. Она стала первой женщиной в истории Болгарии, избранной на пост президента. До этого Йотова исполняла обязанности главы государства после ухода Румена Радева, однако теперь получила собственный мандат по итогам всенародного голосования.

Безусловно, избрание Илияны Йотовой Президентом Болгарии - событие, имеющее значение не только для самой страны, но и для её отношений с международными партнёрами. Для Азербайджана в этой новости есть особый позитивный смысл. Ведь главой болгарского государства стала политик, которая хорошо знакома с нашей страной, неоднократно демонстрировала заинтересованность в развитии двусторонних связей и открыто говорила о важности сотрудничества с Баку.

Её вполне можно считать другом Азербайджана - человеком, который не ограничивается протокольными заявлениями, а видит в отношениях двух государств реальные возможности для взаимной выгоды. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже направил Илияне Йотовой поздравительное письмо. В нём глава нашего государства выразил ей самые искренние поздравления по случаю избрания и отметил удовлетворение нынешним уровнем азербайджано-болгарских межгосударственных отношений, основанных на добрых традициях, взаимном уважении и доверии.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что стороны и впредь будут прилагать совместные усилия для укрепления дружественных связей, успешного продолжения взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнёрства. И действительно, отношения Баку и Софии давно вышли за рамки обычных дипломатических контактов. Их отличают устойчивый политический диалог, совпадение интересов по ряду важных направлений, взаимная заинтересованность в экономическом сотрудничестве и, что особенно важно, отсутствие искусственных препятствий для дальнейшего сближения.

Одним из ключевых направлений этого взаимодействия является энергетика. Для Болгарии Азербайджан - не просто поставщик природного газа, а важный партнёр в вопросе укрепления энергетической безопасности. Для нашей страны болгарское направление также имеет стратегическое значение: София выступает не только потребителем азербайджанских энергоресурсов, но и потенциально важным транзитным звеном для их дальнейшего продвижения на европейские рынки.

Именно поэтому особое значение имеет проект "Кольцо солидарности", предусматривающий расширение возможностей поставок азербайджанского газа в Европу через инфраструктуру Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. Увеличение объёмов поставок позволит укрепить позиции Азербайджана на европейском энергетическом рынке, а Болгарии - повысить собственную роль в региональной системе энергетической безопасности. Это тот случай, когда интересы двух государств не просто совпадают, но и дополняют друг друга.

Примечательно, что энергетическая тема находилась в центре внимания и во время встречи Президента Ильхама Алиева с Илиянoй Йотовой в Баку 17 мая нынешнего года. Болгарский Президент прибыла в Азербайджан для участия в мероприятиях 13-й сессии Всемирного форума городов. В ходе переговоров она обозначила стремление Софии увеличить объёмы поставок азербайджанского газа в Европу через Болгарию и газовый интерконнектор Греция - Болгария. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул стратегическую значимость Болгарии как получателя азербайджанских энергоресурсов и транзитной страны для их дальнейшего экспорта в Европу.

Важно и то, что сотрудничество не ограничивается газовой отраслью. В ходе майской встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере экспорта электроэнергии, сельского хозяйства, туризма и других направлениях. Это свидетельствует о стремлении перевести двусторонние отношения на более широкий экономический уровень, при котором энергетическое партнёрство становится фундаментом для развития других отраслей.

Есть у отношений Баку и Софии и важная гуманитарная составляющая. Илияна Йотова во время визита в Азербайджан с удовлетворением вспомнила встречу с главой нашего государства на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2026 года и состоявшиеся тогда обсуждения. Она также высоко оценила преподавание болгарского языка в азербайджанских высших учебных заведениях, отметив внимание, которое наша страна уделяет болгарской культуре.

Отдельно президент Болгарии тогда поблагодарила Фонд Гейдара Алиева за гуманитарные проекты, реализуемые в её стране, и за поддержку реставрации архитектурно-музейного заповедника "Трапезица". Это не просто отдельный культурный проект. Подобные инициативы формируют доверие между обществами, помогают сохранять историческое наследие и показывают, что сотрудничество двух государств имеет гораздо более широкую основу, чем экономические расчёты.

Особое значение имеет и побратимство болгарского города Велико-Тырново с азербайджанской Шушой. В рамках этого взаимодействия в Велико-Тырново реализуется проект строительства парка "Шуша". Илияна Йотова обратила внимание на эту инициативу во время визита в Баку и подчеркнула значение культурных и муниципальных связей.

Примечательно, что Болгария была представлена на Всемирном форуме городов не только главой государства, но и руководителями более десяти муниципалитетов, включая мэра Велико-Тырново. Таким образом, участие Софии в форуме стало не только дипломатическим жестом, но и возможностью развивать прямые контакты между городами двух стран.

Сама Йотова расценила проведение в Азербайджане 13-й сессии Всемирного форума городов как большое событие. В условиях войн и конфликтов, продолжающихся в разных частях мира, организация столь масштабной международной площадки стала подтверждением способности Баку принимать мероприятия глобального уровня и выступать местом для обсуждения актуальных вопросов международной повестки. Болгарский президент поздравила Азербайджан с проведением форума и подчеркнула важность обсуждаемых на нём проблем устойчивого развития городов и обеспечения достойных условий жизни.

Всё это позволяет говорить о том, что отношения Азербайджана и Болгарии имеют прочную политическую, экономическую и гуманитарную основу. Причём речь идёт не о ситуативном сближении, зависящем от конъюнктуры, а о сотрудничестве, которое последовательно развивается на протяжении многих лет. Взаимное уважение, доверие и понимание национальных интересов друг друга стали важными составляющими этого процесса.

При этом безусловно, что избрание Илияны Йотовой Президентом Болгарии  открывает дополнительные возможности для продолжения начатой работы. Её личные контакты с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, знакомство с Азербайджаном и публично выраженная заинтересованность в расширении сотрудничества создают благоприятные предпосылки для дальнейшего укрепления связей.

Для Баку важно иметь в Европе партнёров, которые воспринимают Азербайджан не через призму политических стереотипов, а исходя из реальных возможностей и взаимных интересов. Болгария именно такой партнёр. И если прежние годы стали временем формирования прочного фундамента азербайджано-болгарских отношений, то новый президентский мандат Илияны Йотовой может придать им дополнительный импульс.

Уверен, что в ближайшие годы мы станем свидетелями дальнейшего расширения сотрудничества между Баку и Софией - от энергетики и торговли до гуманитарных проектов и взаимодействия на международных площадках. В этом заинтересованы обе страны, а значит, у дружбы Азербайджана и Болгарии есть все основания становиться ещё крепче.

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