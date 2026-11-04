https://news.day.az/society/1871856.html В Баку столкнулись два грузовика, есть пострадавшие - ВИДЕО В Ясамальском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на проспекте Зии Буниятова столкнулись два грузовика KamAZ, перевозившие камень. По предварительным данным, у ехавшего сзади грузовика сработали тормоза, и он врезался в впереди идущую машину.
В Баку столкнулись два грузовика, есть пострадавшие - ВИДЕО
В Ясамальском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на проспекте Зии Буниятова столкнулись два грузовика KamAZ, перевозившие камень.
По предварительным данным, у ехавшего сзади грузовика сработали тормоза, и он врезался в впереди идущую машину.
В результате аварии пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и МЧС. Водителя, оказавшегося зажатым в кабине, удалось спасти.
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