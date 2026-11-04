В Баку столкнулись два грузовика, есть пострадавшие - ВИДЕО

В Ясамальском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на проспекте Зии Буниятова столкнулись два грузовика KamAZ, перевозившие камень.

По предварительным данным, у ехавшего сзади грузовика сработали тормоза, и он врезался в впереди идущую машину.

В результате аварии пострадали три человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и МЧС. Водителя, оказавшегося зажатым в кабине, удалось спасти.