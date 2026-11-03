https://news.day.az/world/1871851.html Заявление Трампа удивило израильтян Израиль не оповестили заранее о намерении США Дональда Трампа с конца 2026 года остановить финансовую помощь стране на военные потребности. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, один из источников The Jerusalem Post в Армии обороны Израиля отказался от комментариев, а другой выразил удивление.

Заявление Трампа удивило израильтян

В мире, 3 ноября 2026 23:25 (UTC +04:00) 463
Заявление Трампа удивило израильтян

Израиль не оповестили заранее о намерении США Дональда Трампа с конца 2026 года остановить финансовую помощь стране на военные потребности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, один из источников The Jerusalem Post в Армии обороны Израиля отказался от комментариев, а другой выразил удивление.

Ynet отмечает, что в израильском Минфине не знали о решении Трампа. В ведомстве отказались официально комментировать его, но высокопоставленные представители сферы экономики заявили изданию о серьезных последствиях данного шага.

"Отказ от двухлетней помощи - по сути, это $8 млрд. Откуда мы их возьмем? Ясно, что из налогов граждан", - сказали собеседники Ynet .

Израильские СМИ напоминают, что США и Израиль в 2016 году заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому с 2019 по 2028 год Израиль получает $38 млрд на оборонные расходы, или $3,8 млрд в год. При этом меморандум не является юридически обязывающим документом, расходы подтверждает Конгресс США.

The Jerusalem Post отмечает, что Трамп ранее раскрывал подробности отказа США от помощи Израилю.

Трамп заявил Fox News, что Вашингтон по договоренности с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху с конца 2026 года прекращает передачу Израилю денег на оборону. Трамп подчеркнул, что Израиль более не нуждается в такой американской помощи. Он уточнил, что тем не менее, Израиль может продолжать закупать вооружения у США.

В конце октября Нетаньяху предположил, что в какой-то момент "десятки миллиардов США помощи для военного министерства" прекратят поступать. "Это потому что Америка изменилась. Не потому что Израиль изменился. Все кончено или будет кончено, это лишь вопрос времени", - говорил он.

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#ИЗРАИЛЬ #ДОНАЛЬД ТРАМП
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