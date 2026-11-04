В трех городах Карабаха появятся арендные объекты

Фонд возрождения Карабаха планирует в 2027 году приступить к строительству объектов для сдачи в аренду предпринимателям в Агдаме, Джебраиле и Физули.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в кулуарах международной выставки недвижимости и инвестиций AIREX 2026, проходящей в Баку.

По его словам, проект реализуется по поручению руководства страны совместно с министерством экономики Азербайджана. Создание специальных площадей для предпринимателей предусмотрено в Агдамском промышленном парке, промышленном парке "Аразская долина" в Джебраиле, а также в городе Физули.

"Речь идет о физических зданиях, которые впоследствии при участии Агентства развития экономических зон и по заказу Фонда возрождения Карабаха будут сдаваться предпринимателям в аренду на специальных условиях.

В настоящее время проводятся встречи с проектными компаниями. После прохождения соответствующих экспертных оценок и завершения тендерных процедур начнется реализация проектов.

Предварительные расчеты пока не позволяют назвать точную стоимость проектов, однако речь идет о нескольких миллионах манатов на каждый объект.

В течение этого года мы планируем начать проектирование. Надеемся, что в следующем году завершим этот этап и приступим к строительным работам", - добавил он.

Отметим, что Фонд возрождения Карабаха является публичным юридическим лицом, деятельность которого направлена на оказание финансовой поддержки мероприятиям по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, их превращению в регион с устойчивой экономикой и высоким уровнем благосостояния.

В задачи Фонда также входят привлечение инвестиций, содействие развитию государственно-частного партнерства в данной сфере, а также информационное обеспечение, просветительская деятельность и проведение необходимых информационных мероприятий внутри страны и за ее пределами, связанных с проводимыми работами.