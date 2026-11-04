Крупнейшие IT-компании вложат сотни миллиардов долларов в развитие ИИ

Крупнейшие технологические компании мира увеличивают расходы на развитие искусственного интеллекта, однако масштабы инвестиций начинают вызывать вопросы у инвесторов относительно их окупаемости, прибыльности и финансовых рисков.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание TechCrunch, компании Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft планируют в 2026 году направить на капитальные расходы в общей сложности более 740 млрд долларов. Значительная часть этих средств предназначена для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, включая центры обработки данных, передовые чипы и облачные вычислительные системы, передает Day.Az.

Столь масштабные вложения постепенно меняют настроения на финансовых рынках. Если ранее инвесторы поддерживали активное расширение технологических компаний в сфере ИИ, то теперь все больше внимания уделяется тому, насколько быстро эти инвестиции смогут приносить прибыль.

Особую обеспокоенность вызывает финансовое положение Alphabet - материнской компании Google. По итогам третьего квартала ее отрицательный свободный денежный поток составил 9,1 млрд долларов, а прогнозируемые капитальные расходы на год могут достичь 205 млрд долларов. Дополнительные вопросы вызывает замедление роста доходов от поисковой рекламы, которая остается одним из основных источников выручки компании.

Под давлением растущих расходов оказались также Amazon и Meta. Amazon прогнозирует капитальные затраты в размере около 220 млрд долларов в текущем году, тогда как Meta оценивает их возможный объем в 145 млрд долларов.

В то же время Microsoft демонстрирует более устойчивые финансовые показатели: ее свободный денежный поток по итогам квартала составил 18,6 млрд долларов, что свидетельствует о более широких возможностях финансирования дальнейшего развития.

Опасения инвесторов отразились и на финансовых рынках: акции крупных технологических компаний и производителей полупроводников столкнулись со снижением на фоне переоценки финансовых перспектив масштабного развития инфраструктуры ИИ.

При этом спрос на сервисы искусственного интеллекта, особенно со стороны клиентов облачных платформ, остается высоким. Однако ключевой вопрос для инвесторов заключается в том, смогут ли технологические компании обеспечить достаточную прибыльность, чтобы оправдать беспрецедентные объемы вложений.