https://news.day.az/azerinews/1872021.html Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının vəliəhdi, Baş nazir Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Al Səud İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, məktubda qeyd olunub: "Əs-səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Ölkənizin Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə
Ölkənizin Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının vəliəhdi, Baş nazir Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Al Səud İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, məktubda qeyd olunub:
"Əs-səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.
Ölkənizin Zəfər Günü və Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə
Zati-alinizi səmimi-qəlbdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırıram.
Sizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik, qardaş Azərbaycan Respublikasının Hökumətinə və xalqına daha çox tərəqqi və firavanlıq arzulayıram.
Zati-alinizə dərin hörmət və ehtiramımı bildirirəm".
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