В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погоды - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 5 ноября до вечера 9 ноября временами ожидаются дожди. В отдельных районах полуострова осадки могут приобретать кратковременный интенсивный характер, возможны грозы.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, во второй половине дня 5 ноября, начиная с северных и западных районов Азербайджана, ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.

В отдельных местах дожди будут носить интенсивный ливневый характер, возможны грозы и град. В горных районах ожидается снег. Вечером 5 ноября и ночью 6 ноября осадки могут усилиться.

Ожидается повышение уровня воды в реках. Не исключены кратковременные паводки и селевые потоки на некоторых реках Большого Кавказа и Лянкярань-Астаринского региона.

Неустойчивая погода на территории страны сохранится до вечера 9 ноября. Температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az