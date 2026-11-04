В Ормузском проливе четыре нефтяных танкера подорвались на минах

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о подрыве четырех нефтяных танкеров на минах при прохождении Ормузского пролива по южному маршруту. По утверждению Тегерана, суда нарушили установленные Ираном правила судоходства.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство IRNA.

На борту танкеров после взрывов возникли пожары.

Кроме того, иранские военные задержали еще два танкера, которые, как утверждается, пытались пройти через пролив без соответствующего разрешения.

Также КСИР сообщил об уничтожении американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 над Ормузским проливом.