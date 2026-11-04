Мошенники обзванивают муниципалитеты в Азербайджане

В Азербайджане мошенники требуют деньги у представителей муниципалитетов от имени Минюста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство юстиции, в последнее время участились случаи, когда неизвестные представляются сотрудниками структурных подразделений ведомства и звонят членам муниципалитетов, требуя оплату под различными предлогами.

В министерстве пояснили, что его деятельность в отношении муниципалитетов заключается в содействии организации их работы, оказании методической помощи и осуществлении административного надзора.

Оплата государственной пошлины или каких-либо иных сборов за эту деятельность не предусмотрена. Министерство не предъявляет муниципалитетам подобных требований.

Ведомство призвало должностных лиц муниципалитетов проявлять осторожность и не доверять подозрительным звонкам, сообщениям и другим незаконным требованиям об оплате.