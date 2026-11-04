Пособие матерям увеличат более чем в 2,5 раза

Ожидается резкое увеличение размера ежемесячного пособия, выплачиваемого застрахованным матерям, имеющим детей в возрасте до трех лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, это предусмотрено законопроектом "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет планируется увеличить с 37 манатов 58 гяпиков до 100 манатов.

Таким образом, выплата вырастет на 62 маната 42 гяпика.