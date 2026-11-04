https://news.day.az/world/1871907.html В Сенат США впервые избран мусульманин Кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед победил на выборах в Сенат США от штата Мичиган. Он станет первым мусульманином в истории верхней палаты американского Конгресса. Как передает Day.Az, победу Эль-Сайеда спрогнозировала аналитическая служба Decision Desk HQ.
В Сенат США впервые избран мусульманин
Кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед победил на выборах в Сенат США от штата Мичиган. Он станет первым мусульманином в истории верхней палаты американского Конгресса.
Как передает Day.Az, победу Эль-Сайеда спрогнозировала аналитическая служба Decision Desk HQ.
По ее данным, демократ опередил кандидата от Республиканской партии Майка Роджерса. На момент объявления прогноза были подсчитаны 77% голосов: Эль-Сайед набирал 50,74%, его соперник - 47,29%.
Эль-Сайеду 42 года. Он родился в семье египетских иммигрантов, ранее возглавлял департамент здравоохранения Детройта и округа Уэйн.
Окончательные итоги голосования еще предстоит подтвердить.
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