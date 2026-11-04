Рынки обвалились на фоне победы демократов в США

Первые результаты промежуточных выборов в США, указывающие на успехи Демократической партии и подтверждающие вероятность политического тупика в случае смены состава Конгресса, привели к падению доллара по отношению к основным валютам и обрушению азиатских фондовых рынков в среду.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные медиа, около 2:10 утра по Гринвичу доллар США снизился на 0,53% по отношению к японской иене до 157,86 иен за доллар и на 0,40% по отношению к евро до 1,1238 евро за доллар.

Аналогичная тенденция наблюдалась на азиатских фондовых рынках: в Токио индекс Nikkei упал на 3,17% до 61 079 пунктов. В Сеуле индекс Kospi снизился на 1,59%. В Тайбэе падение составило 0,28%, в Сиднее - 0,51%, а в Гонконге индекс Hang Seng - 0,36%.

"С другой стороны, убедительная победа демократов может заставить рынки пересмотреть перспективы реализации оставшейся части политической программы Дональда Трампа. Контроль демократов над Конгрессом повысит риск законодательного тупика, разногласий по вопросам бюджета, споров вокруг повышения потолка государственного долга, а также проведения расследований в Конгрессе", - отмечает аналитик брокерской компании Pepperstone Крис Уэстон.